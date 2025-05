Alban Lafont se régale avec la réserve du FC Nantes en National 3

Il vaut mieux jouer la montée en National 3 ou le maintien en Ligue 1 ?

Mis à l’écart du groupe professionnel depuis fin décembre, Alban Lafont est certes toujours un joueur du FC Nantes, mais de la réserve du club. L’équipe qui évolue en National 3 semble parfaitement lui aller avant de (probablement) quitter la Loire-Atlantique cet été, au point de redonner le sourire au portier de 26 ans.

« On a la possession et on soigne nos sorties de balle »

« Je prends beaucoup de plaisir. On gagne, c’est agréable, on a la possession et on soigne nos sorties de balle. C’est un style que j’aime beaucoup », confie le plus gros salaire du club à Ouest-France après la victoire 4-0 sur l’ESO La Roche. Un onzième succès cette saison qui permet à l’équipe de se positionner à la deuxième place du groupe B de N3. « Je viens avec humilité et avec l’envie de montrer un bon exemple. D’un point de vue personnel, il faut garder le rythme mais, pour moi, c’est toujours bien de partager son expérience avec les jeunes en formation », poursuit celui qui a joué six matchs avec ce groupe depuis février.

Un belle expérience qu’il doit notamment à son entraîneur du moment, Stéphane Ziani. « C’est agréable d’évoluer avec un tel coach, il m’apprend toujours de nouvelles choses. J’ai commencé très tôt (à seize ans à Toulouse, NDLR), c’est une étape que j’ai sautée dans ma carrière. Aujourd’hui je profite de ces moments-là pour rattraper ce que je n’ai pas connu. »

Le technicien se réjouit d’ailleurs de la présence d’Alban Lafont, tout comme de celle d’autres joueurs de l’équipe professionnelle : « En plus de leur qualité, des joueurs comme Alban (Lafont), Tino (Kadewere) ou encore Florent (Mollet), qui a aussi évolué avec nous, procurent une énergie et une forme de sérénité aux plus jeunes. Et pourtant, ce n’est pas évident pour eux, mais ils sont vraiment top. »

Sinon, il y aura toujours la Kings League.

La Beaujoire a été le théâtre d’une agression sexuelle sur mineure