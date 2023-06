Alavés arrache sa remontée en Liga au bout de la prolongation

Il fallait avoir le coeur bien accroché.

À peine un an après sa relégation, le Deportivo Alavés va retrouver les joies de l’Élite. Le club basque a validé sa promotion en Liga ce samedi, au terme d’un scénario de fou. Après avoir disposé d’Eibar en demi-finales de play-offs, Alavés, 4e de la saison régulière, avait rendez-vous avec Levante, 3e du championnat, pour le dernier ticket d’accession. Tenus en échec 0-0 à l’aller, les hommes de Luis García Plaza devaient absolument s’imposer puisqu’en cas d’égalité, c’est l’équipe la mieux classée sur la saison qui remporte la double confrontation, sans passer par les tirs au but.

Et c’est le chemin qu’on semblait emprunter puisqu’au bout de le prolongation le score est toujours de 0-0… Sauf que la VAR appelle l’arbitre après une légère main du défenseur Rober Pier à la 120+3e minute. Le temps de checker les images, Asier Villalibre transforme son penalty à la 120+9e minute, en croisant sa tentative du gauche et en prenant le gardien à contre-pied. Les Basques accompagneront Grenade et Las Palmas en Liga !

