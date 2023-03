Agbonlahor défend Weghorst après son geste polémique à Anfield

Défense d’attaquants.

Critiqué par les supporters de Liverpool pour avoir touché le fameux « This is Anflield » à Anfield Road (plaque symbolique, située à l’entrée du terrain et que touchent habituellement les joueurs de Liverpool pour se porter chance) dimanche dernier, avant la lourde défaite de Manchester United, Wout Weghorst a trouvé pour défenseur Gabriel Agbonlahor. Si le Néerlandais a expliqué « vouloir simplement énerver » son compatriote Virgil van Dijk, le Britannique est allé dans son sens en tentant d’apaiser la situation sur la radio TalkSport :

« Je pense que c’est pathétique, a déclaré Agbonlahor. Je l’ai touché quand je jouais à Anfield, ce n’est pas un problème, c’est une façon d’énerver l’adversaire. […]C’est un peu de badinage entre les équipes, ce n’est rien. Il n’est pas nécessaire que Weghorst fasse une déclaration pour être honnête. […] Il a essayé d’être insolent et de plaisanter avant le match, mais il a perdu 7-0, c’est plus embarrassant. »

L’ancien d’Aston Villa a également évoqué les supporters des deux clubs : « Mais je ne suis pas sûr que les fans de Liverpool aient un problème avec le fait qu’il le touche, ni les fans de Manchester United d’ailleurs. »

Encore, s’il l’avait touché 7 fois…

