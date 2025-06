« Tout est bon financièrement », assure John Textor avant l’épreuve de la DNCG pour l’OL

Dieu à Botafogo, pitre à Lyon.

Après le succès inattendu de Botafogo face au Paris Saint-Germain (1-0), le président lyonnais John Textor a pris la parole et s’est montré confiant (comme toujours), à quelques jours du passage de l’Olympique lyonnais devant la DNCG. Pour rappel, l’OL a été rétrogradé administrativement à titre provisoire l’hiver dernier, pour une dette de 175 millions d’euros, par le gendarme du football français.

« Tout est bon financièrement »

Mais comme d’habitude, le cow-boy John s’est voulu rassurant. « On a réalisé divers investissements ces dernières semaines, a-t-il affirmé auprès de L’Équipe. Tout est bon financièrement. » Si le départ d’Alexandre Lacazette, la vente de Rayan Cherki et les probables pertes de Nicolas Tagliafico et Nemanja Matić devraient alléger les comptes de l’OL, il faudra quand même être prudent pour ne pas avoir à jouer Saint-Étienne l’année prochaine. Verdict mardi prochain.

Avec son joli chapeau ?

