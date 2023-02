À J-1 d’un jour important pour le foot français.

Jean-Michel Aulas déplore ce lundi dans L’Équipe « une situation de non-retour » pour la sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre, dont le management fait partie des raisons de la mutinerie des joueuses de l’équipe de France ces derniers jours. Le président de l’Olympique lyonnais avoue que le maintien de la coach à la tête des Tricolores lui « paraît difficile », tout en rappelant que le choix final sera pris par le président intérimaire Philippe Diallo : « Philippe a fait un gros travail de réflexion et d’enquête de tous les gens qui s’intéressent au football féminin pour avoir un avis. Il nous donnera son avis demain (mardi) ».

Ce mardi se tiendra en effet une réunion du comité exécutif de la FFF qui devra statuer sur le cas de la sélectionneuse. L’avenir de Noël Le Graët sera également à l’ordre du jour après les révélations accablantes de l’audit. « Je pense qu’il aurait intérêt à prendre du recul pour assurer sa défense et pouvoir expliquer, dans ce qui lui a été reproché, ce qui est acceptable et ce qui, de son point de vue, ne l’est pas. Je souhaite vraiment qu’il soit dans cette perspective de faire passer l’intérêt de la Fédération avant son intérêt personnel. On verra demain (mardi) ce qu’il en est, mais j’ai bon espoir », a déclaré Aulas à ce sujet.

Wait and see…