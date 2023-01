L'audit visant la FFF révélé

Dans un article paru ce lundi aprĂšs-midi, L’Équipe rĂ©vĂšle le rĂ©sultat de l’audit commandĂ© par le ministĂšre des Sports, dans le cadre de son enquĂȘte visant la FĂ©dĂ©ration française de football. Ainsi, trois comptes-rendus ont Ă©tĂ© envoyĂ©s Ă NoĂ«l Le GraĂ«t, Florence Hardouin et Philippe Diallo, prĂ©sident intĂ©rimaire de la FFF depuis le 11 janvier dernier.

L’audit avance donc que « le CODIR (ComitĂ© de direction) a Ă©tĂ© marquĂ© par une succession de crises dont la plus importante s’est cristallisĂ©e au moment de la Coupe du monde 2018. La mission a relevĂ© qu’entre l’étĂ© 2018 et la fin de l’annĂ©e 2019, les dysfonctionnements se dĂ©veloppent : des Ă©changes violents entre ses membres, une contestation par certains de la directrice gĂ©nĂ©rale, un prĂ©sident qui laisse la situation se dĂ©grader en entretenant parfois un positionnement ambigu, alternativement favorable Ă la directrice gĂ©nĂ©rale qui rĂ©agit par un management trĂšs autoritaire. » En difficultĂ©s, la FFF aurait notamment Ă©tĂ© gangrenĂ©e par « l’ambiance sexiste et violente, qui a rĂ©gnĂ© au sein du CODIR jusqu’en 2020, est largement confirmĂ©e par toutes les auditions ».

En partie visĂ© par ce rapport, NoĂ«l Le GraĂ«t pĂątirait de « signes forts de fragilisation, ceux de la fin d’une histoire. [
] Le prĂ©sident multiplie ce que certains qualifient de “dĂ©rapages”, mais qui illustrent surtout la dĂ©rive d’un pouvoir solitaire sans aucun outil de rĂ©gulation interne ». De son cĂŽtĂ©, RMC Sport ajoute que la politique visant Ă lutter contre les violences sexuelles et sexistes au sein de la fĂ©dĂ©ration n’a Ă©tĂ© « ni efficace, ni efficiente », et que « compte tenu de son comportement envers les femmes, ses dĂ©clarations envers les femmes, ses dĂ©clarations publiques et les dĂ©faillances de la gouvernance de la FFF, M. Le GraĂ«t ne dispose plus de la lĂ©gitimitĂ© nĂ©cessaire pour administrer et reprĂ©senter le football français ».

Les personnes citĂ©es dans ce rapport, Le GraĂ«t et Hardouin en tĂȘte, disposeraient jusqu’à la mi-fĂ©vrier pour donner suite Ă ces accusations, et user de leur droit de rĂ©ponse.