12 mois de prison requis contre Christophe Galtier

Peut-être le match le plus difficile de sa carrière…

Débuté ce vendredi matin, le procès de Christophe Galtier pour harcèlement moral et discrimination se poursuit. Après des explications sur le terme « King Kong » ou sur les accusations de Jean-Clair Todibo, l’ancien entraîneur des Aiglons s’est dit « pas content, mais soulagé d’être » devant le tribunal afin de « de pouvoir apporter aujourd’hui des précisions » qu’il n’aurait pas pu ajouter lors de sa garde à vue.

En face, le parquet de la République de Nice a requis douze mois de prison avec sursis et 45 000 euros d’amende à l’encontre de l’ex-coach du Paris Saint-Germain pour « manifester la gravité de son comportement ». La Licra, elle, réclame 5 000 euros de dommages et intérêt. De son côté, la défense a pointé du doigt un « dossier irrigué par les mensonges » et « l’absence de preuves » tout en regrettant que le parquet tombe dans le piège de deux personnes « en conflit ouvert avec Galtier ».

Sebastien Schapira, premier avocat de l’accusé, a même cité des paroles de chanson signées Carla Bruni dans sa plaidoirie…

Au tribunal, Christophe Galtier laisse échapper un sanglot en se défendant