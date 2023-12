Au tribunal, Christophe Galtier laisse échapper un sanglot en se défendant

Le procès de Christophe Galtier pour harcèlement moral et discrimination a commencé ce matin au tribunal correctionnel de Nice. Le technicien français, désormais entraîneur d’Al-Duhail au Qatar, est notamment revenu sur les accusations de Jean-Clair Todibo. Dans L’Équipe du vendredi 5 décembre, le défenseur niçois présent lors du passage de Galtier sur la Côte d’Azur aurait dit à la police qu’il avait appris, par personne interposée, que l’entraîneur le décrivait comme « un salafiste et un extrémiste ». Christophe Galtier s’est exprimé sur les accusations de son ancien joueur en laissant échapper un sanglot : « Jean-Clair Todibo, je le compare à un converti avec une mitraillette ? Vous imaginez un entraîneur qui dit ça dans son bureau en open space et où il y a huit personnes ? […] C’est plus qu’archi faux », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Jamais vous faites ça ici, on n’est pas dans le 9-3 », aurait-il aussi un jour lâché à Todibo, alors que ce dernier s’était emporté contre un arbitre. L’accusé s’est excusé pour ces propos : « Si je l’ai vexé en parlant du 9-3, je m’excuse. Jean-Clair Todibo répète ce que Julien Fournier lui a dit. »

