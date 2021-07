Birger Meling passe de Nîmes à Rennes

AL

Quel crush estival entre les Nordiques et la Bretagne ! Après s'être déjà offert Loïc Badé (Lens) et plus récemment Kamaldeen Sulemana (Nordsjælland), le Stade rennais a blindé son couloir gauche en attirant le Norvégien Birger Meling dans ses filets, contre 3 millions d'euros et pour trois ans. Arrivé il y a un an en France en provenance de Rosenborg, Meling (26 ans) sort d'une saison remarquable avec Nîmes (26 matchs, 2 buts, 3 passes décisives), surnageant totalement dans une formation qui a pris le chemin de la Ligue 2 mi-mai dernier. Son concurrent direct principal au poste de latéral sera le jeune Adrien Truffert, puisque Faitout Maouassa est sur le départ.International avec son pays (19 sélections), Meling sera le quatrième norvégien de l'histoire du club breton, après Kjetil Rekdal (1996-97), Alexander Tettey (2009-12) et Anders Konradsen (2013-15). Pas de problème d'intégration à prévoir pour l'ancien de Stabæk, qui parle déjà bien le français et devrait faire bien mieux que ses compatriotes.Meling, Mel Gibson,... le futur super-combatif de l'étape.