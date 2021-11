Bientôt des mi-temps de 25 minutes comme au Superbowl ?

MD

Ça va faire du bruit.C’est le genre de point évoqué à la fin des réunions. Celui qui n’est pas au programme, qui devrait être le moins intéressant, mais qui oblige tout le monde à rester plus longtemps au bureau. Ce jeudi, l'International Football Association Board (IFAB), l'institution qui régit les lois du jeu du football, se réunira pour répondre à une problématique : comment développer le spectacle et les rentrées d'argent à la mi-temps des matchs ? Et même si la proposition n’est pas à l’ordre du jour, l’idée d'étendre la pause de 15 à 25 minutes devrait arriver sur la table.Et si Rihanna, Bruno Mars, Eminem, ou même les trois d’un coup, réalisaient un show digne des plus grands Superbowls, à la mi-temps de la finale de la prochaine Coupe du monde ? C’est ce qu’auraient en tête certains dirigeants de l’IFAB selon les précisions du Daily Mail . Plus de spectacle, plus de téléspectateurs, plus de publicités et donc plus de sous. Une superbe idée - qui fera sans doute polémique - venue tout droit d'Amérique latine, où la CONMEBOL avait déjà proposé de couper les deux périodes en quarts-temps pour développer les revenus publicitaires...2042. La finale de la Coupe du monde se dispute en sept quarts-temps séparés par autant de représentations du Cirque Pinder.