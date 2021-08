Bastia gâche face à Nancy

83

SC Bastia (4-3-3) : Vincensini - Palun, Le Cardinal, Sainati, Quemper - Vincent (Kaïboué, 67e), Salles-Lamonge (Roncaglia, 74e), Diongue (Bocognano, 88e) - Schur, Robic (Ben Saada, 74e), Saadi (Nagera, 46e). Entraîneur : Mathieu Chabert.



AS Nancy (3-4-3) : Trott - Delos, Haag (Akichi, 90e), El Kaoutari - Karamoko, Lefebvre (Cissé, 46e), El Aynaoui (Bondo, 46e), Ciss - Jung (Triboulet, 73e), Thiam, Biron. Entraîneur : Daniel Stendel.

Que de regrets pour Bastia. Reportée à cause des cas de Covid-19 dans le camp bastiais , cette rencontre de la troisième journée a longtemps tourné en faveur des Bastiais à Armand-Césari ce mercredi, avant que les hommes de Mathieu Chabert ne perdent pied en fin de match. Tenu en échec par Nîmes en ouverture, Bastia se montre plus tranchant que les Nancéiens et ouvre logiquement le score grâce à Saadi, à la réception d'un centre de Quemper. Les Corses poursuivent leur domination en première période mais butent sur Trott, auteur de deux parades décisives, qui empêche Nancy de couler davantage.Après le repos, les Lorrains mettent le pied sur le ballon et se procurent quelques occasions. Mais lorsque Vincensini n'est pas là, Bastia est sauvée par un geste décisif de Le Cardinal devant Jung. Moins sereins en seconde période, les coéquipiers de Vincent sont finalement punis par un but contre son camp de Sainati à un quart d'heure du terme, quelques minutes après avoir manqué le but du break sur un mauvais choix de Robic. Le scénario n'est pas loin de tourner au vinaigre pour les locaux, tout proche d'encaisser un deuxième pion de Triboulet, terriblement maladroit devant le but. Ce match nul permet à Nancy de gratter son premier point de la cuvée 2021-2022, tandis que Bastia enchaîne un deuxième nul consécutif avant d'aller défier Toulouse au Stadium, ce samedi.