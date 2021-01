Séville enchaîne à Eibar

Dmitrović (Yoel, 61e) - Pozo (Correa, 75e), Oliveira, Bigas, Arbilla - Inui (Leon, 46e), Diop (Garcia, 75e), Expósito, Gil - Muto (Enrich, 60e), Kike. Entraîneur : Mendilibar.

Bono - Navas (Vidal, 46e), Koundé, Gómez (D. Carlos, 82e), Acuña (Rekik, 7e) - Fernando, Jordán, Torres (Rakitic, 70e) - Suso (El Haddadi, 82e), En-Nesyri, Ocampos. Entraîneur : Lopetegui.

Emmerder le trio de favoris de la Liga le plus longtemps possible.Telle est la mission visée cette saison par Séville, qui s'est imposé assez tranquillement à Eibar (0-2) lors de la 21journée et glisse ainsi sur le podium avant le match du Barça, qui reçoit dimanche l'Athletic. Cette cinquième victoire consécutive, toutes compétitions confondues, n'a pas mis très longtemps à se dessiner : avant la demi-heure de jeu, et malgré la blessure précoce d'Acuña (remplacé par Rekik, dès la septième minute), En-Nesyri a obtenu un penalty transformé par l'inévitable Ocampos. Le Marocain avait déjà cru offrir cette opportunité à son partenaire quelques instants plus tôt, mais l'arbitre était revenu sur sa décision après visionnage des images.Kike a ensuite eu une réelle balle d'égalisation, mais son coup de casque s'est achevé sur le poteau de Bono. Finalement, les visiteurs ont de nouveau accéléré en début de deuxième mi-temps et Vidal, entré à la pause à la place de Navas, a servi Jordán pour le break. Trois tirs cadrés (contre une quinzaine de frappes, chez l'adversaire), deux buts : pas si dominateurs que prévu, les hommes de Lopetegui ont en tout cas su se montrer réalistes.Jolie revanche pour eux, puisque les locaux s'étaient imposés sur la plus courte des marges à l'aller.