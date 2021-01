Troyes et Toulouse s'échappent

Dupé - Machado, Diakité, Gabrielsen, Amian, Moreira - Van den Boomen, Spierings, Dejaegere - Bayo, Adli. Entraîneur : Garande.

Desmas - N'Smiba, Ogier, Hountondji, Zedadka - Gastien, Magnin - Allevinah, Berthomier, Dossou - Bayo. Entraîneur : Gastien.

Gallon – El Hajjam, Giraudon, Salmier – Tardieu, Kouamé, Dingomé, Chambost – Raveloson, Saint-Louis, Touzghar. Entraîneur : Battles.

Léon – Arcus, Jubal, Coeff, Bernard – Touré – Hein, Ngando, Sakhi, Autret – Le Bihan. Entraîneur : Furlan.

Un choc, un vrai, serré jusqu'au bout.Avec, comme résultat final, une victoire pour Toulouse aux dépens de Clermont et énormément d'occasions entre le deuxième (45 points, désormais) et le troisième (40 points) du championnat. Car l'ouverture du score précoce de Van den Boomen, dès la cinquième minute de jeu suite à un exploit personnel d'Adli, a donné le rythme d'une confrontation où les deux équipes se sont créés une ribambelle de situations offensives. En vrac, rien que pour la première période : quatre vraies opportunités pour Bayo (une tête et un tir à côté, un poteau, un arrêt incroyable de Desmas), une barre transversale touchée par Gastien, un doublé loupé chez Van den Boomen, une tentative hors-cadre de Gabrielsen, une parade de Dupé face à Dossou… et une accélération du même Dossou menant à l'égalisation logique d'Allevinah juste avant la pause, finalement.Un entracte qui n'a pas fait baisser la pression, puisque le TFC n'a attendu que cinq minutes pour reprendre l'avantage grâce à Van den Boomen sur un coup franc en force (dévié par le malheureux Dossou). De nouveau mené au score, son adversaire a immédiatement répliqué… En vain, Bayo étant mis en échec par son manque de réalisme et par Dupé alors que Gabrielsen échappait de peu à l'expulsion. Pire : si Iglesias a trouvé la faille sur la fin, Spierings avait déjà élargi l'écart sur un penalty obtenu par Machado au contact de Zedadka. Qui a dit que le niveau de la Ligue 2 restait moyen ?Derby remporté par Troyes en souffrant, mais derby remporté ! Et ce n'est pas volé, même si Auxerre a réagi en seconde mi-temps. Mais si le seul but du premier acte a été inscrit par Dingomé sur corner, le leader de Ligue 2 aurait pu éteindre le suspense bien avant le break de Raveloson à un quart d'heure du terme ou celui de Gory à la 90. Sauf que Léon s'est employé (devant Touzghar et Tardieu), que la tête de Chambost s'est montrée trop imprécise et que le coup franc de Barthelmé a heurté le poteau.De leur côté, les visiteurs ont eu quelques possibilités pour égaliser. Mais Gallon a su rester concentré, et Hein ou Autret ainsi que Le Bihan n'ont pas su coller la balle au fond de ses filets. Sakhi, lui, a catapulté le cuir sur le montant. Dur pour Furlan et sa bande, qui ont réduit la marque par l'entrant Fortuné. Heureux, pour Battles et ses poulains. Sept points d'avance sur le troisième (Clermont), sept !