Auxerre se fait peur à Dunkerque, Toulouse s'éclate contre Lannion

Les résultats des matchs de 18h

Lannion (N3) 1-7 Toulouse

Stade Pontivy (R1) 1-4 Les Herbiers (N2)

Aubagne (N2) 1-3 Chambéry (N3)

Avoine-Chinon (N3) 1-2 Vierzon (N2)

QB

Auxerre ne perd pas le nord.Relégable en Ligue 1, l'AJA s'offre une respiration avec la Coupe de France. Les hommes de Christophe Pélissier ont été poussés aux tirs au but à Dunkerque, pensionnaire de National, mais ont finalement composté leur ticket pour les seizièmes de finale (2-2, 4-5 TAB). Piégés par Samy Baghdadi sur corner (5), les Icaunais ont corrigé le tir grâce à un doublé aussi inattendu que bienvenu de Rayan Raveloson, buteur d'une frappe croisée, puis d'une tête sur corner (19, 35). Dunkerque est revenu à hauteur grâce à Alain Ipiele, entré cinq minutes plus tôt (68), et l'USLD a maintenu la pression sur la cage de Donovan Léon en trouvant le poteau par Amadou Ba-Sy (72), puis en marquant par Baghdadi, néanmoins hors jeu (75). Freddy Mbemba a toutefois buté sur Léon lors des tirs au but, et l'AJA reste donc en course dans cette Coupe de France.Autre club de Ligue 1 qualifié : Toulouse. Sorti par Versailles en huitièmes de finale la saison passée, le TFC a lancé sa compétition très sérieusement en faisant respecter la hiérarchie contre Lannion (1-7). Thijs Dallinga a fait le plein de confiance avec un doublé (39, 75). Naatan Skyttä (12), Yanis Begraoui (32), Thijs Dallinga (39, 75), Veljko Birmančević (57) et Stijn Spierings (81) ont également marqué, et le malheureux Damien Boisvilliers a alourdi le score en poussant au fond un centre-tir de Birmančević (66). Les Violets ont encore été au niveau une fois le coup de sifflet final, puisqu'il ont salué leur adversaire avec une haie d'honneur.Finalistes en 2018 et tombeurs de Guingamp au tour précédent, Les Herbiers peuvent croire à une nouvelle épopée. Le club vendéen a disposé de Pontivy (1-4) en s'appuyant sur son efficacité sur les phases arrêtées, puisqu'il a marqué à trois reprises sur corner. Le capitaine Alexandre Lavenant s'est notamment illustré avec un doublé (80, 90+4). Pensionnaire de N3, Chambéry s'est offert Aubagne, qui évolue un niveau au-dessus, avec une passe décisive de l'éternel Nassim Akrour (48 ans) en fin de match (1-3). Enfin, Vierzon (N2) a sorti Avoine-Chinon (N3) dans la dernière affiche de ce début de soirée (1-2).T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon.