Atlanta 96, les derniers Jeux des Bleus

« On était aux JO sans y être »

« La cérémonie d’ouverture, on l'a regardée à la télé, puisqu'on jouait le lendemain à Miami. On était concentrés à 100% sur nos matchs, mais c’était comme si on jouait le championnat, c'est dommage. »

Les Jeux dans les Bleus

La sélection olympique de 1996 :

Gardiens : Vincent Fernandez (PSG), Lionel Letizi (Nice), Christophe Revault (Le Havre).

Défenseurs : Jérôme Bonnissel (Montpellier), Vincent Candela (Guingamp), Oumar Dieng (PSG), Martin Djetou (Strasbourg), Florent Laville (Lyon), Patrick Moreau (Saint-Étienne), Geoffray Toyes (Bordeaux).

Milieux : Stéphane Carnot (Guingamp), Olivier Dacourt (Strasbourg), Vikash Dhorasoo (Le Havre), Sylvain Legwinski (Monaco), Claude Makélélé (Nantes), Patrick Vieira (Milan).

Attaquants : Florian Maurice (PSG), Robert Pirès (Metz), Christophe Sánchez (Montpellier), Antoine Sibierski (Lille), Tony Vairelles (Lens), Sylvain Wiltord (Rennes).

Sélectionneur : Raymond Domenech.

« Certains voulaient se faire un tatouage des anneaux olympiques. Mais finalement, on a préféré se raser la tête. Les cheveux, ça repousse, donc c’était moins problématique pour le futur. »

Classe découverte

« On faisait des tours sur les bouées tractées, du jet-ski, on mangeait des grosses côtes de bœuf. »

Passage de flambeau

Le 27 juillet 1996, dans le Centennial Olympic Park spécialement sorti de terre pour célébrer le centenaire des Jeux, le groupe américain de soul Jack Mack & the Heart Attack électrise la nuit d’Atlanta, ville qui baigne dans l’euphorie depuis maintenant une semaine. Mais aux alentours d’une heure du matin, une bombe explose dans le parc malgré les avertissements de Richard Jewell, dont le cas a inspiré un film. Un attentat qui fait 2 morts et 111 blessés. Cinq heures avant le drame, le Portugal de Nuno Gomes et Nuno Espírito Santo mettait fin aux espoirs de médaille de la France dès les quarts de finale (1-2) , et ce, à des années-lumière de la terreur qui régnait dans le village olympique. Et pour cause, Raymond Domenech et ses poulains se trouvent en Floride, à un bon millier de bornes de cette agitation.Là, c'est à l’Orange Bowl de Miami que l'aventure de deux ans s’achève pour la promo 1973-1974. La fameuse règle du but en or, qui profitera tant aux seniors deux et quatre ans plus tard dans leur quête de couronne mondiale et européenne, s’est cette fois retournée contre les Bleuets. La faute à un penalty sifflé à la 105minute par Pierluigi Collina contre le latéral montpelliérain Jérôme Bonnissel et profitant au tireur lusitanien Nuno Capucho., raconte l'ancien Monégasque Sylvain Legwinski.C’est donc avec un goût d’inachevé que s'ouvre une interminable parenthèse sans olympisme pour le foot masculin français. Dans quelques heures, cette nuit de 25 ans prendra fin au pays du soleil levant, les garçons de Sylvain Ripoll ayant réussi à enfin briser le signe indien., laisse planer Tony Vairelles.Le temps n’a pourtant pas eu la possibilité de bonifier les souvenirs de ce tournoi américain., embraye Raymond Domenech, rappelant à travers ça la difficile équation du foot olympique.Si le coach aux épais sourcils appuie sur le mot, c'est parce que ses ouailles sont alors logées dans des hôtels attribués par le comité olympique, en marge de la ville de Coca-Cola, et doivent regarder de très loin Marie-José Pérec, Jean Galfione et David Douillet ramener l’or à la maison., déplore Geoffray Toyes.(Alabama), poursuit Vairelles.Éviter l'entre-soi, sortir de la bulle du foot était d’ailleurs un des vœux de Domenech. L’équipe féminine américaine de soccer, une des curiosités de cette quinzaine pour sa première au programme olympique, le lui rendra bien :Le sélectionneur ne pourra cependant pas empêcher la rencontre la plus marquante du séjour avec un attaquant brésilien , souffle Tonygoal. RayDo abonde :Pour ça, il faudra patienter jusqu'en 1998...Même si Geoffray Toyes jure que, ce fut trop juste pour espérer un podium, tant les Brésiliens de Bebeto, les Argentins de Crespo ou les futurs médaillés d’or nigérians de Kanu ont survolé le tournoi. Les Bleuets devront se contenter d'avoir terminé en tête de leur groupe après avoir disposé de l’Australie en ouverture (2-0) , tenu tête à l’Espagne de Raúl (1-1) et être venus à bout de l’Arabie saoudite grâce à une papinade d’Antoine Sibierski (2-1) . Sur ces rencontres, on retrouve la recette qui leur avait permis de tamponner leur visa américain. Il y eut les championnats d’Europe espoirs, terminés à la 3place à Barcelone en mai, mais avant ça, ce quart de finale aller-retour contre l’Allemagne (4-1) qui leur a ouvert les portes olympiques. Un épisode fondateur et marquant pour les principaux acteurs. Car avant d’arriver au match retour fatidique disputé à Metz, c’est un chemin long de dix-huit mois que Raymond et ses garçons ont parcouru. Celui-ci a débuté à Myjava, dans l’ouest de la Slovaquie et, au fil des déplacements périlleux en Roumanie ou des hôtels miteux comme en Turquie, un groupe est né., selon Vairelles.*Le 26 mars 1996 à Saint-Symphorien, c’est cette osmose qui a sauté aux yeux. Le choix de disputer le match retour en Moselle avait pourtant irrité le sélectionneur Domenech.(à Osnabrück), recontextualise-t-il.Ce soir-là, Robert Pirès est auteur d’un doublé, tout comme Florian Maurice. En hommage au local de l’étape, c’est Olivier Dacourt qui lance une chenille, que prendront soin d’esquiver Maurice et Laville. Pourtant, tout le monde suivra le capitaine de soirée Pirès dans les bars de sa ville, avant de filer en after au bar de l’hôtel. Tout le monde... sauf Tony Vairelles, directement rentré à Nancy dans sa famille. En revanche, l’homme au mulet se rappelle très bien un autre temps fort de cette qualif' olympique :C’est donc avec la boule bien nette que les Français ont traversé l’Atlantique. Du blessé Patrick Vieira (leur seul joueur n'évoluant pas dans l'Hexagone) à Legwinski et Sibierski, appelés de dernière minute par Domenech -, jure l'intéressé -, tous doivent se faire au management de celui qui deviendra vice-champion du monde en 2006. Tantôt déstabilisant, comme lorsqu'il lance ses causeries participatives, tantôt ouvert à la discussion, l’ancien boucher de l’OL fait tout pour que ses jeunes joueurs sortent la tête du guidon., expliquait son capitaine Bonnissel.Et c’est dans cet esprit que ce même Raymond Domenech lâchera la bride pour que ses poulains vivent leur rêve américain.Quand Vairelles et compagnie se retrouvent invités dans une maison sur les bords d’un lac par deux Américaines rencontrées à l'hôtel, le boss leur laisse quartier libre., salive encore Tony, adepte de l', enchaîne Legwinski.Lors d'une autre virée dans les rues de Miami, ils se retrouvent accoudés au bar, profitant d'une tournée de Coca-Cola offerte par le patron. Vairelles se souvient encore de ce pot :Chez Geoffray Toyes, c'est plus des biscoteaux qui ont retenu son attention :(Rires.)Un quart de siècle et cinq olympiades plus tard, la nouvelle génération olympique des Bleuets sera au cœur de l'événement, puisqu'elle jouera ses trois matchs dans la métropole tokyoïte. Impossible en revanche de faire du tourisme, bulle sanitaire oblige. Autre raison pour Sylvain Ripoll d'envier Raymond Domenech : lui ne pourra pas compter sur un groupe qui a franchi les étapes ensemble. Le Breton a appelé les « vieux » Thauvin, Gignac et Savanier pour chaperonner les Espoirs, mais il a surtout dû s'accommoder des désistements de Caqueret, Camavinga ou Gouiri, retenus par leurs clubs. Une situation qui laisse perplexe leurs prédécesseurs., se résigne Legwinski.Tony Vairelles prolonge :Mais alors, que faire pour que les joueurs et les clubs y trouvent leur compte ? Domenech proposePeut-être, à condition de ne pas devoir attendre 25 ans la prochaine apparition des Bleus. Après tout, c'est bien Pierre de Coubertin qui disait :...