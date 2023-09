Lyon-Paris : un statut à confirmer, une statue à déboulonner

Hégémonique lyonnais

L’an passé, l’OL a tenu son rival en laisse : victoires à Dunkerque lors du Trophée des championnes (1-0), à Orléans en finale de la Coupe de France (2-1) et au Parc lors de l’avant-dernière journée de championnat (0-1). La morsure subie au Groupama Stadium, sur un but de Kadidiatou Diani (0-1), est ainsi restée anecdotique. Les Fenottes ont donc confirmé un ascendant psychologique déjà très net, puisqu’elles ont remporté sept des neuf dernières confrontations. Les Parisiennes espéraient pourtant enchaîner après leur titre en 2021, mais elles n’ont depuis soulevé que la Coupe de France en 2022 et ont fait chou blanc en 2023. Et Sonia Bompastor, coach des adversaires, a déjà affiché son ambition de quadruplé. À en juger par le cœur mis par tout le groupe pendant un stage pour retrouver le téléphone de Vanessa Gilles, tombé au cours d’un tour de luge, les Lyonnaises semblent prêtes à faire les efforts pour y arriver.

In Shape ?

Les Fenottes ont traîné comme un boulet leur manque d’efficacité, lors de la saison 2023-2023. Sur le papier, l’intersaison devrait permettre d’y remédier. L’OL a notamment coiffé la concurrence pour s’offrir la pépite Melchie Dumornay (20 ans), dribbleuse déroutante et révélation de la saison sous le maillot de Reims (ses onze pions lui ont, d’ailleurs, permis de se glisser dans le top 5 des meilleures buteuses de D1 Arkéma). Comme si ça ne suffisait pas, les championnes de France ont attiré la joueuse la plus décisive du championnat, Diani (17 buts et 7 passes dé en 22 journées la saison passée), sans débourser le moindre centime en indemnité de transfert. Un coup de maître pour Lyon et une sacrée perte pour Paris, déjà lâché par sa gardienne Christiane Endler au profit du grand rival national il y a deux ans. Les départs de Catarina Macario, Signe Bruun, Janice Cayman ou Amandine Henry paraissent largement surmontables là où le mercato parisien apporte moins de garanties.

En plus de Diani, le PSG a perdu Ashley Lawrence, Kheira Hamraoui et Amanda Ilestedt. Des cadres, toutes. L’apport de Viola Calligaris, Ana Vitoria, Nicole Payne ou Aïssatou Tounkara sera-t-il suffisant pour compenser ? Pas certain. « Les deux équipes ont bien changé, durant l’été. Lyon s’est amélioré et ils ont recruté beaucoup de bonnes joueuses, mais nous aussi. La différence se fera sur le fait qu’on est encore plus soudées cette année, par rapport à la saison dernière », veut croire Jackie Groenen sur le site officiel de son club. Sonia Bompastor comme Gérard Prêcheur auront la quasi-totalité de leur effectif à leur disposition ce dimanche, dont Griedge Mbock côté OL, après presque un an complet à l’infirmerie. Les absentes se nomment Delphine Cascarino ou Sara Däbritz pour Lyon, et Paulina Dudek ou Marie-Antoinette Katoto pour le PSG. L’attaquante parisienne n’est pas encore prête, mais elle voit le bout du tunnel.

Donner le ton

L’arrivée d’Hervé Renard sur le banc des Bleues a par ailleurs enclenché une dynamique, sur laquelle le football féminin français se doit de surfer. Pour passer un cap, la D1 Arkéma change de format cette saison avec l’apparition de play-off, afin d’ajouter plus d’incertitude et d’intérêt. Le championnat sera aussi davantage mis en valeur, puisque les créneaux du vendredi soir et du dimanche soir (21h) seront désormais utilisés lors de chaque journée en garantissant une meilleure exposition. Ces deux matchs seront diffusés sur Canal+ Foot, tandis que les autres rencontres seront accessibles au plus grand nombre via Dailymotion. « Une nouvelle étape dans le développement de notre football féminin, qui est en train d’accélérer sa professionnalisation », se félicitait Jean-Michel Aulas au moment de cette annonce, dans un communiqué de la FFF. Cette dernière a déjà envoyé un signal encourageant en programmant le Trophée des championnes dans une enceinte de 20 000 places bien plus conforme au standing des clubs concernés que le stade Marcel-Tribut de Dunkerque, théâtre de la dernière édition. Parfait pour lancer cette saison, qui doit marquer une vraie évolution.

