En pleine Coupe du monde, l'OL chipe une buteuse au PSG

Kadi dans le caddie.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : Kadidiatou Diani vient de s’engager avec l’Olympique lyonnais pour les quatre prochaines saisons. L’OL a annoncé la nouvelle peu après le triplé marqué par l’attaquante ce mardi face au Panama. Une certaine définition du sens du timing.

𝑳𝒆 𝒇𝒐𝒐𝒕𝒃𝒂𝒍𝒍 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏 𝒂𝒓𝒕 🖼️ Une de ses plus grandes artistes nous rejoint pour briller chez nous. 🔴🔵#Diani2027 🖌️ pic.twitter.com/V2o6Kpv7uC — OL Féminin (@OLfeminin) August 2, 2023

Ne souhaitant pas prolonger son aventure, elle avait annoncé son départ du PSG au début du mois de juillet après six saisons passées dans la capitale. Libre de tout contrat, l’attaquante de 28 ans qui dispute actuellement la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande et en Australie avec les Bleues a donc choisi de rejoindre le dernier champion de D1 Arkema et quart de finaliste de la Ligue des champions. Ses nouvelles coéquipières en salivent déjà comme Amel Majri, questionnée lors d’une conférence de presse en Australie : « Si c’est officiel, je suis contente, c’est l’une des meilleures attaquantes françaises, on sait ce qu’elle peut nous apporter ». Ben voilà, un an après la naissance de sa fille, la Fenotte a une autre raison de se réjouir.

Avec le PSG, Diani a remporté deux Coupes de France en 2018 et 2022, un championnat de France en 2021 et a été élue meilleure joueuse de D1 Arkema à deux reprises, en 2021 et la saison dernière lors de laquelle elle a inscrit 17 buts en autant de rencontres disputées.

Elle rêvera désormais plus grand à Lyon.

Kadidiatou Diani fait ses adieux au PSG