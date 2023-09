L'OL enlève le Trophée des championnes au nez et à la barbe du PSG

Olympique lyonnais 2-0 Paris Saint-Germain

Buts : Dumornay (35e), Le Sommer (67e)

Et un, et deux, et trois trophées ! Après la D1 Arkéma et la Coupe de France, l’OL a bouclé la boucle en remportant son troisième titre national depuis le début de l’année. Au détriment du PSG, encore (2-0). En l’absence de Delphine Cascarino (out pour un bon moment) ou d’Ada Hegerberg (préservée après avoir ressenti une petite gêne), Melchie Dumornay a fait la pluie et le beau temps sur le front de l’attaque lyonnaise. Tantôt déroutante tantôt frustrante, la recrue haïtienne a inscrit son premier but chez les Gones d’une tête imparable. Eugénie Le Sommer a fait le break en deuxième période, et les Fenottes confirment leurs bonnes habitudes à l’heure du Trophée des championnes : elles ont remporté toutes les éditions de la compétition (2019, 2022, 2023).

L’étincelle Dumornay

Le 3-5-2 sorti du chapeau de Gérard Prêcheur a considérablement gêné l’OL, dans les vingt premières minutes. Supérieures dans l’engagement, les Parisiennes ont dominé les duels, sans toutefois menacer Christiane Endler, et Vanessa Gilles a par exemple signé un excellent retour dans les pieds de Lieke Martens (21e). Les Lyonnaises sont peu à peu sorties de leur torpeur et, contrairement à leur adversaire, n’ont pas hésité à frapper. Damaris Egurrola (11e, 22e), Eugénie Le Sommer (13e) et Selma Bacha sur coup franc (31e) ou encore Lindsey Horan (42e) n’ont pas réussi à attraper le cadre.

Le début parfait pour @dumornaycorven ! 😱 Premier match officiel avec l'@OLfeminin, et premier but lors du Trophée des Championnes 🏆#TrophéeDesChampionnes | #OLPSG pic.twitter.com/XCsyqaCr5N — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 10, 2023

Heureusement pour l’OL, Melchie Dumornay avait du feu dans les jambes. L’ancienne joueuse de Reims a obligé Katarzyna Kiedrzynek à une claquette (10e), a placé une roulette (15e) et a fait planer une menace constante sur la défense adverse. En revanche, elle s’est souvent trompée dans ses choix… mais pas sur le centre d’Eugénie Le Sommer, qu’elle a repris d’une tête parfaitement décroisée (1-0, 35e). Dumornay aurait pu ajouter une passe décisive dans ses 45 premières minutes sous le maillot rhodanien avec une superbe talonnade dans la course de Kadi Diani, mais l’autre recrue phare de l’été a tiré à côté (45e+2).

Eugénie sort de sa lampe

Au retour des vestiaires, le PSG est passé près du but gag sur un corner lorsque Martens a envoyé le ballon sur la barre (48e). Entrée à la mi-temps, Ramona Bachmann a provoqué la plus grosse occasion parisienne : percée, relais de Geyoro puis crochet sur Gilles et frappe repoussée par Endler (54e). Lyon a ensuite remis son étreinte en place, créant le danger sur un coup franc de Lindsey Horan (60e) et un centre d’Ellie Carpenter pour Le Sommer dont la tête a terminé au-dessus (63e). Gérard Prêcheur a bien essayé de secouer le cocotier en enchaînant les changements, mais ELS a assommé le camp d’en face en déviant une frappe d’Horan dans les filets (2-0, 67e). Le score n’a plus bougé, malgré une tête de Gilles au ras du poteau (81e) et une frappe lointaine d’Amel Majri claquée par Kiedrzynek (82e). Cerise sur le gâteau, Griedge Mbock est entrée en fin de match un an après son dernier match officiel. L’OL démarre la saison comme il avait fini la précédente, en soulevant un trophée. Pour le plus grand plaisir de Michele Kang et Jean-Michel Aulas, présents au stade de l’Aube. Le PSG aura vite l’occasion de se venger, puisque le calendrier a programmé une revanche dès la deuxième journée du championnat le 1er octobre à Jean-Bouin. Under Prêcheur ?

Lyon (4-3-3) : Endler – Bacha, Renard, Gilles, Carpenter (Mbock, 87e) – Egurrola (Morroni, 87e), Van de Donk (Marozsan, 77e), Horan – Dumornay, Diani (Majri, 77e), Le Sommer (Becho, 68e). Entraîneuse : Sonia Bompastor.

PSG (3-4-1-2) : Kiedrzynek – Calligaris, De Almeida, Le Guilly – Karchaoui, Jean-François (Bachmann, 46e), Groenen (Fazer, 64e), Vangsgaard (Payne, 58e) – Geyoro – Baltimore, Martens (Vitoria, 64e). Entraîneur : Gérard Prêcheur.

