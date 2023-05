Tactique : Haller-Malen, la paire d’as

À l’origine de 7 buts et 4 passes décisives sur les 4 derniers matches de Bundesliga, Sébastien Haller et Donyell Malen sont les locomotives d’un train jaune et noir qui pourrait s’envoler vers le titre de champion d’Allemagne, ce samedi.

L’un a courageusement écarté la maladie alors qu’il n’avait même pas eu l’occasion de disputer la moindre minute sous le maillot du BvB, l’autre a alterné entre les blessures et l’incapacité à être décisif pendant plusieurs mois. Les difficultés rencontrées par Sébastien Haller et Donyell Malen ne sont évidemment pas comparables, tant l’échelle entre les deux combats n’avait rien à voir, mais la saison n’a été facile pour personne. Avec 19 buts et 14 passes décisives en 72 rencontres depuis son arrivée dans la Ruhr en juillet 2021, Malen peine à rentabiliser les 30 millions investis par Dortmund. Pendant la première partie de saison, le Néerlandais n’était qu’un dynamiteur inconstant qui plafonnait à 2 services et aucune réalisation en championnat. Un total famélique pour un joueur qui a côtoyé toutes les catégories des jeunes des Oranje depuis les U15, façonné ensuite à l’Ajax puis post-formé à Arsenal avant d’exploser au PSV.

Des lacunes naturellement partagées un temps par Haller, qui a logiquement emprunté un chemin plus sinueux et pour qui le « plus grand miracle » est de toute façon d’être auprès de ses coéquipiers, comme l’a justement signalé Edin Terzić le week-end passé. Une saison terne sur le papier pour les deux attaquants donc… À moins que le printemps ne fasse pas fleurir que les arbres. 6-1 face à Cologne, 4-0 infligé à Francfort, 6-0 contre Wolfsburg, 5-2 face à Gladbach, 0-3 à Augsbourg… Jusqu’ici endormi, le duo se connecte, surchauffe et enflamme la Bundesliga en étant décisif à chaque match depuis la mi-mars, permettant ainsi au Borussia d’enregistrer 5 larges succès et 2 nuls en 7 rencontres. Des chiffres tonitruants qui permettent à Dortmund de regarder droit dans les yeux un Bayern étonnamment instable, jusqu’à avoir l’occasion de faire tomber sa couronne ce samedi après-midi, après 11 ans de règne.

La grande valse

Dans le 4-3-3 de Terzić, qui se déforme à l’occasion en 4-2-3-1, le profil de Sébastien Haller est irremplaçable. Youssoufa Moukoko n’a que 18 ans, Anthony Modeste est généreux mais n’a pas la même aura que son collègue et Karim Adeyemi n’est pas encore un attaquant de pointe capable d’être isolé. Les bonnes performances de Bellingham, Guerreiro, Brandt, Kobel, Çan et consorts sont de leurs côtés au moins aussi responsables de la position actuelle de Dortmund que le retour du numéro 9, mais une statistique reste incontestable : cette saison, Sébastien Haller a seul le meilleur ratio (2,50) de points par match en Bundesliga. Preuve que ses 9 buts et ses 5 passes en 2023 sont un facteur clé de l’aventure que vit le BvB actuellement, mais aussi qu’il est capable d’illuminer les joueurs autour de lui. Jamais buteur en championnat avant fin janvier cette saison, Adeyemi a inscrit six buts en 2023. Muet jusqu’au 19 février en Bundesliga, Malen a depuis fait trembler les filets 9 fois. Le facteur commun ? Le retour sur le pré du phare jaune et noir à la même période.

Son mètre 91 ainsi que sa faculté à jouer dos au but sont des atouts primordiaux pour les piles électriques qui l’entourent – Adeyemi est d’ailleurs devenu le joueur le plus rapide de Bundesliga cette saison après avoir été flashé à 36,65km/h. De part et d’autre de la ligne offensive du 4-3-3, Malen et Adeyemi ont ainsi régulièrement l’opportunité de se rapprocher de leur attaquant pivot pour prendre appui balle au pied ou cueillir les nombreuses déviations afin de mettre en lumière leur mobilité. Énergie que les feux follets offrent d’ailleurs volontiers à leur géant préféré l’heure venue.

Marius Wolf a joué long sur Sébastien Haller dos au jeu, Malen se précipite alors autour de son numéro 9 pour profiter de l’appui et récolter le ballon face au jeu…

Après un sombrero particulièrement bien exécuté de l’Ivoirien, le Néerlandais peut ensuite offrir un service décisif à Marco Reus qui trompera Marvin Schwäbe.

Cette fois, Donyell Malen tente de rendre la pareille à son avant-centre. Il use de sa rapidité et de sa mobilité pour embarquer un adversaire afin d’ouvrir un couloir à Haller lancé, lui qui est plus à l’aise pour éliminer avec un espace ouvert que dans une zone réduite…

Profitant d’une grande liberté suite à la course de Malen, Haller peut frapper au but dans une position confortable. Sa tentative sera contrée mais il pourra une nouvelle fois compter sur son adjoint néerlandais pour conclure la séquence.

Point d’orgue de cette interdépendance : la réception de Francfort (4-0) le 22 avril dernier. Plus qu’une leçon au tableau d’affichage, l’importance tout entière de Sébastien Haller a été démontrée à l’heure d’accueillir Randal Kolo Muani au Signal Iduna Park. Afin de contourner le pressing blanc, Dortmund avait alors régulièrement allongé sur sa tour de contrôle – chose que faisait déjà l’Ajax de Ten Hag l’an passé et qui doit être une des raisons majeures qui a poussé le board du BvB à jeter son dévolu sur Haller -, permettant ensuite aux éclairs autour d’elle de s’exciter afin d’exploiter l’espace dans le dos des milieux avant de se projeter à toute vitesse face à la défense de l’Eintracht.

Dortmund allonge sur Haller. Les ailiers Adeyemi et Malen resserrent pour être proches de la tombée du ballon, tout en s’appliquant déjà à attaquer le dos de leur appui pour exploiter son décrochage…

Suite à la première déviation du numéro 9, Adeyemi s’envole très haut et offre un excellent ballon à Malen lancé dans la surface adverse… But.

À l’heure de jeu, rebelote. Haller est touché sur du jeu long et la petite compagnie autour de lui s’affole afin de jouer le second ballon et de se projeter ensuite en 4 contre 3…

Adeyemi est encore touché, au sol cette fois. Il peut ensuite repiquer dans l’axe et décaler Malen à nouveau lancé côté droit… Tor.

La dynamite et la gâchette

Véritable droitier à droite, Donyell Malen tranche avec la mode actuelle qui déporte régulièrement les ailiers à l’opposé, en faux-pied. Comme toutes les évolutions footballistiques, cette tendance est cyclique et reviendra un jour ou l’autre à son origine. Le Néerlandais est un joueur qui compte en premier lieu sur ses aptitudes physiques explosives pour effectuer une première différence afin d’exploiter cette dernière techniquement ensuite. Profil qui semble, à priori, parfait pour débouler sur son couloir avant de centrer vers son plus grand complice et qu’il l’est d’autant plus quand on connaît la faculté du BvB à progresser rapidement sur le terrain. Joueur de Dortmund qui réalise le plus de chevauchées avec ballon dans la surface de réparation (38) en championnat et deuxième au nombre de possessions progressives (86) – qui font avancer le ballon d’au moins neuf mètres – derrière Jude Bellingham, Malen est le détonateur parfait pour une gâchette du style de Sébastien Haller. L’Ivoirien étant un joueur dominant au duel dans la surface en plus d’être un finisseur largement fiable en une touche, il profite en plus d’une orientation parfaite qui lui offre ensuite le confort de finir intérieur pied fort – surface de pied la plus efficace pour un grand nombre de joueurs – suite aux débordements de Malen côté droit. Les 3 dernières passes décisives en Bundesliga de l’ailier ont ainsi été délivrées dans ce cadre, à chaque fois pour Haller évidemment.

Face à Mönchengladbach (5-2), Malen s’appuie sur Brandt dans le demi-espace et dépose Ramy Bensebaïni à la course…

Avant de parfaitement servir Haller, dans la bonne zone, qui pourra ensuite faire parler sa qualité technique devant le but pour conclure d’une magnifique madjer.

Quelques minutes plus tard, l’ailier s’envole à nouveau dans son couloir. Cette fois, il profite d’un espace bien plus large dans lequel il se sait plus rapide que tout le monde…

Alors avec un temps d’avance et après un bref coup d’œil dans la surface, Malen sert Haller au premier poteau. L’attaquant prendra dans la foulée l’ascendant au duel et finira en une touche.

Plus dangereux lorsqu’il est lancé à toute vitesse, la vivacité de Malen peut aussi faire des dégâts à l’arrêt. Ici, il feinte de rentrer à l’intérieur pour déclencher les appuis défensifs de l’adversaire…

Avant de brusquement s’orienter dans l’autre sens. Waldemar Anton n’a pas la tonicité suffisante pour s’adapter et réagir rapidement… Les appuis sont donc contraires, l’avantage est gagné par le Néerlandais.

Qui peut ensuite s’offrir une fenêtre pour tenter de trouver son artilleur préféré dans la surface qui, une nouvelle fois, prendra la position préférentielle au duel avant d’allumer sous la barre au premier poteau.

L’intégration de Sébastien Haller ainsi que la résurrection de Donyell Malen mèneront peut-être le Borussia Dortmund vers un neuvième titre de champion d’Allemagne, 11 ans après la bande à Jürgen Klopp, Łukasz Piszczek, Marcel Schmelzer, Shinji Kagawa et Robert Lewandowski. La semaine passée, après le doublé de Haller à Augsbourg (0-3) au lendemain de la défaite du Bayern face à Leipzig (1-3), Edin Terzić glissait à propos de son numéro 9 : « On espère que la semaine prochaine, il soit tout autant en réussite et qu’il devienne le héros de la saison. » Qu’importe que les larmes du week-end à venir soient de joie ou de tristesse, il semblerait qu’il le soit déjà.

Pronostic Dortmund Mayence : Analyse, cotes et prono de l'affiche de Bundesliga