Superligue : les Européens en rêvent, les Africains l’ont fait

La Confédération africaine de football (CAF) n’a pour l’instant rien officialisé, mais les informations dévoilées lors de l’émission Talents d’Afrique sur Canal+ semblent particulièrement fiables. La Superligue africaine, dont le lancement avait été annoncé au mois d’août 2022 par Patrice Motsepe, le président de l’instance, verra bien le jour cette année, mais à quelques nuances près. Le milliardaire sud-africain s’était peut-être un peu avancé en expliquant que la compétition concernerait 24 équipes et serait dotée de 97 millions d’euros. Le format, au moins pour la première édition, est beaucoup moins ambitieux, puisque seules huit formations y prendront part. La CAF a annoncé que le vainqueur empocherait 5,6 millions d’euros. « On attend d’en savoir un peu plus sur tout l’aspect financier, mais je pense qu’avec ce format, elles seront revues à la baisse pour cette édition », suppose Elyes Ghariani, chargé du marketing et du sponsoring de l’Espérance de Tunis, un des clubs qui seront a priori de la première sauterie.

Une première édition sans l’Algérie

En effet, selon les informations de Canal+, outre les Sang et Or tunisiens, Al-Ahly (Égypte), le Wydad Casablanca (Maroc), le TP Mazembe (RD Congo), le Simba SC (Tanzanie), l’Atlético Petroleos de Luanda (Angola), le Horoya AC (Guinée) et le Mamelodi Sundows (Afrique du Sud) – dont Motsepe est le propriétaire – ont été retenus par l’instance. Dans cette liste restreinte, la présence de Simba, d’Horoya et de l’Atlético Petroleos, qui n’ont jamais remporté la moindre compétition continentale, en a surpris quelques-uns en Afrique, comme le fait qu’il n’y ait trace d’un club algérien. Nabil Neghiz, qui a notamment entraîné le MC Alger, la JS Saoura et l’ES Sétif et est aujourd’hui à l’USM Khenchela, ne comprend pas « comment la CAF a fait son choix. Pour l’Espérance, Al-Ahly, le Wydad ou le TP Mazembe, il n’y a rien à dire, ce sont de grands clubs africains, qui ont un immense palmarès. Pour les trois autres, évidemment, je comprends que ça interpelle, car ils n’ont jamais rien gagné au niveau continental, même s’ils ont obtenu des résultats intéressants ces dernières années et qu’ils sont plutôt bien structurés. Des clubs algériens ont remporté des compétitions africaines, l’Algérie est un pays de football, je pense qu’il aurait été logique qu’un de ses clubs soit retenu. » Le technicien est bien conscient, aussi, que tout rentrera dans l’ordre quand la CAF entérinera le passage à 24.

Des émissaires de la CAF ont déjà effectué des visites d’inspection, afin de visiter les installations des huit clubs sélectionnés. Le cas d’Horoya, un club situé à Conakry, laisse dubitatif, puisque le pays ne dispose actuellement d’aucun stade homologué par la CAF, alors qu’il devait accueillir la CAN 2025. La sélection nationale devra même accueillir l’Éthiopie au Maroc en mars prochain, lors des qualifications pour la CAN qui auront lieu début 2024 en Côte d’Ivoire. Mais le calendrier sur lequel Motsepe et ses équipes travaillent actuellement devrait permettre aux Guinéens d’être dans les clous, puisque, selon nos informations, les matchs à élimination directe (en aller et retour, sauf la finale) devraient se disputer en novembre et décembre. La finale aurait lieu sur terrain neutre, et avec ce format réduit, toutes les équipes concernées par cette Superligue pourront participer à la Ligue des champions et à la Coupe de la CAF, à condition qu’elles se qualifient.

Encore des questions sur le format

Avec ce galop d’essai, même s’il ne concernera que huit équipes et ne compliquera pas trop le calendrier, la CAF espère convaincre au moins une partie de ceux qui n’avaient pas sauté de joie lors de l’officialisation du projet. L’instance s’est laissée du temps pour réfléchir à la suite de l’histoire, et il y a du boulot, comme par exemple le choix des 24 équipes, le format (ligue ouverte ou fermée), le calendrier, et l’avenir des deux autres compétitions qu’elle organise. Celles-ci continueront à exister, mais sans la plupart des cadors du continent, appelés à disputer la Superligue. « Il aurait été préférable de modifier le format de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF, de les valoriser et de renforcer leurs dotations financières, plutôt que de créer cette compétition, laquelle risque de creuser un peu plus l’écart entre les plus riches et les autres », regrette le Sénégalais Saer Seck, président de Diambars. L’Afrique aura donc sa Superligue, voulue par son instance dirigeante, alors qu’en 2021, plusieurs clubs européens avaient tenté de mettre au monde une telle compétition, avant de se heurter à une forte opposition, celle de l’UEFA en tête. Mais sur le Vieux Continent, l’idée n’a visiblement pas été abandonnée…