Pronostic Wydad AC Al Ahly : Analyse, cotes et prono de la finale retour de C1 africaine

Le Wydad signe un doublé face à Al Ahly

Champion d’Afrique l’an passé pour la 3e fois de son histoire avec Walid Regragui à sa tête, le Wydad Casablanca est à 90 minutes d’un doublé. Pour cela et comme l’an dernier, la formation marocaine va devoir se défaire d’Al Ahly. Battu lors du match aller en Egypte (2-1), les Rouges vont devoir s’imposer pour remporter leur 4e ligue des Champions africaine. Le club marocain a marqué un but précieux par Bouhrati en fin de rencontre qui a permis au Wydad de conserver ses chances. L’attaquant marocain était entré en jeu à la place de Zouheir El Moutaraji, héros de la dernière finale au cours de laquelle il avait signé un doublé. Pour arriver à ce stade de la finale, la formation marocaine a tranquillement remporté son groupe devant la JS Kabylie. Ensuite, les Rouges ont connu plus de difficultés pour venir à bout de Simba et des Mamelodi Sundowns. Sur le plan national, le Wydad est à la lutte avec le FAR Rabat pour décrocher le titre de champion. Dans cette équipe, on retrouve des éléments comme Jabrane, le latéral Attiat Allah ou l’attaquant El Moutaraji.

De son côté, Al Ahly est un grand spécialiste de la Ligue des Champions pour l’avoir remporté 10 fois ce qui est un record. L’an passé, les Egyptiens s’étaient en revanche inclinés dans un bouillant stade Mohamed V. Déterminé à prendre leur revanche, le géant cairote a fait une partie du travail en remportant le match aller (2-1) grâce à Tau et Kahraba. Engagé dans le championnat du Monde des clubs, Al Ahly a subi un contrecoup et a connu les pires difficultés pour sortir de son groupe de LDC terminant en 2e position à égalité avec Al-Hilal Omdurman mais une différence de buts favorable. Ensuite, dès le début des matchs à élimination, la formation égyptienne a retrouvé ses jambes pour se défaire du Raja Casablanca (2-0 en cumulé) et de l’Espérance de Tunis (4-0 en cumulé). Le coach suisse Koller s’appuie sur le Tunisien Maaloul, le Sénégalais Dieng, et sur l’attaquant égyptien Kahraba. Dans un stade Mohamed V qui s’annonce en ébullition, le Wydad devrait de nouveau s’imposer face à Al Alhy pour tenter de réussir le doublé.

