Anthony Modeste signe en Égypte

Enfin un gros transfert de l’autre côté de la mer Rouge !

Alors que bon nombre de grands joueurs internationaux ont rallié l’Arabie saoudite cet été, Anthony Modeste a, lui, décidé de continuer sa carrière en Égypte. L’ancien joueur du Borussia Dortmund, passé aussi par l’OGC Nice, le SCO Angers, les Girondins de Bordeaux, Blackburn, le Sporting Club de Bastia, Hoffenheim, Cologne, Tianjin Quanjian et Saint-Étienne, s’est engagé libre du côté d’Al-Ahly. Ni plus ni moins que le champion d’Égypte et tenant du titre de la Ligue des champions africaine.

عااااااااااااجل : موديست يجتاز الكشف الطبي في الأهلي بنجاح وتوقيع العقود بعد قليل pic.twitter.com/aK2foijR2k — الاهلى اليوم (@ElAhlyToDay74) September 10, 2023

Un bien joli challenge pour le buteur de 35 ans, qui s’offre certainement là l’une de ses dernières aventures au plus haut niveau.

