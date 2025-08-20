Strasbourg, pour continuer d'écrire sa propre histoire

Il y a des soirées du mois d’août qui ont un parfum différent des précédentes. De celles que l’on sait décisives avant qu’elles ne rendent leur verdict et de celles qui conditionnent une saison. À l’heure de recevoir le Brøndby FC à la Meinau (20 heures) en barrage aller de Ligue Conférence, Strasbourg retrouve le frisson des soirées européennes. Si la dernière apparition continentale des Alsaciens n’est pas si lointaine, puisqu’au bénéfice de la victoire en Coupe de la Ligue en 2019, le Racing avait disputé deux tours préliminaires avant d’être sorti en barrages par l’Eintracht Francfort, Strasbourg peut s’avancer avec une ambition peut-être nouvelle cette saison. De par les promesses semées la saison passée, mais aussi de par ses moyens, aujourd’hui bien plus conséquents.

D’autant qu’il convient aussi de renouer avec le passé d’un club qui compte déjà 56 matchs de coupe d’Europe à son actif, qui a éliminé le Barça et par deux fois l’AC Milan en Coupe des villes de foire au milieu des années 60, les Rangers ou Liverpool en Coupe de l’UEFA dans les années 90 et qui compte même une Coupe Intertoto en 1995 à son actif.

Les reins solides

Signe que son projet est bien calé et qu’il prépare avec sérieux son aventure européenne, Strasbourg lâche actuellement un mercato XXL. Dernier exemple en date ? Il a réussi à convaincre Ismaël Doukouré de signer un nouveau bail, alors que Sebastian Nanasi, Diego Moreira, Dilane Bakwa et Emanuel Emegha (certes promis à Chelsea) sont tous restés. Si les Blues ont bien envoyé trois pépites en prêt, Mamadou Sarr, Kendry Páez et Mike Penders, et qu’ils en ont vendu deux jusqu’ici, Ishé Samuels-Smith et Mathis Amougou, de nombreux autres joueurs sont arrivés, comme Joaquín Panichelli, déjà décisif. Les besoins étaient de toute façon réels, alors que les Alsaciens ont perdu leur capitaine Habib Diarra, leur meilleur joueur Andrey Santos, tous deux partis en Premier League, mais aussi leur gardien Djordje Petrovic.

𝙇𝙚 𝙧𝙚𝙩𝙤𝙪𝙧 𝙖̀ 𝙡𝙖 𝙈𝙚𝙞𝙣𝙖𝙪, 𝙘'𝙚𝙨𝙩 𝙙𝙚́𝙟𝙖̀ 𝙙𝙚𝙢𝙖𝙞𝙣 🤩 🆚 @BrondbyIF 📅 Jeudi 21 août 🕗 20h00 ▸ #RCSABIF pic.twitter.com/LMwPQcn5kf — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 20, 2025

En bref, si Strasbourg a perdu des tauliers, il s’est largement renforcé, au point de compter 34 joueurs dans son effectif. Un nombre d’éléments colossal qui devrait permettre au Racing de jouer sur les deux tableaux sans faire d’impasse et de n’avoir aucun regret. En gros, ne pas faire comme Nice. À l’exception d’être diffusé sur la chaîne Twitch de RMC Sport. Il y a donc tout pour s’engager dans la compétition avec ambitions et envie, et ce, dès le barrage face aux Danois.

Brøndby entre deux eaux

Cette saison encore, la Meinau sera tiraillée entre ultras hostiles à BlueCo et à la multipropriété et l’autre fange des supporters, simplement heureuse de retrouver les sommets du foot français et l’Europe, près de 15 ans après avoir touché le fond. Mais au fond qu’importe, ce groupe jeune et pas responsable de la situation n’attend qu’une chose, briller sur une nouvelle scène, et ça commence face à une bête blessée du foot danois. Du haut de ses 11 titres de champion, mais seulement deux au XXIe siècle, Brøndby n’est pourtant plus que le troisième club du pays, derrière Midtjylland et le FC Copenhague. Historiquement en difficulté face aux clubs français, Drengene Fra Vestegnen (les garçons de Vestegnen), débarquent tout de même en Alsace auréolés d’une sacrée remontée au tour précédent face aux Islandais de Vikingur Reykjavik après l’avoir emporté 4-0 au match retour et rattrapé un déficit de trois buts (3-0 à l’aller).

Avec sa triplette d’ancien de Ligue 1, Daniel Wass (capitaine), Stijn Spierings et Patrick Pentz, Brøndby aura certainement préparé quelques billes pour faire tomber une formation qui n’évolue plus du tout dans la même cour, après un mercato à plus de 100 millions, contre environ 5 pour les banlieusards de Copenhague.

En cas d’élimination face aux Danois, l’image qui restera sera celle de la succursale de Chelsea qui a empilé les talents pendant le mercato sans jamais rien en faire. Au contraire, en cas de qualification, la campagne européenne ne sera plus polluée par le mercato et le Racing écrira son histoire, loin de la maison mère, dont on ne se concentrera que sur ses partitions en Ligue des champions. Et puis finalement, c’est un peu comme si Strasbourg défendait son titre, après tout.

