ACTU MERCATO

Ismaël Doukouré a finalement prolongé avec Strasbourg

RFP
174
Les Alsaciens montrent qu’ils ont les reins solides.

En grande difficulté pour garder ses anciennes pépites, Strasbourg a changé de dimension depuis le rachat du club par BlueCo. Une chose est sûre, le club français s’est mis à faire comme Chelsea, en empilant les jeunes joueurs. Des achats à la pelle pour des Strasbourgeois qui viennent de prolonger un de leur meilleur élément, Ismaël Doukouré.

L’ancien de Valenciennes a signé jusqu’en 2028 avec les Alsaciens. Une bien belle nouvelle pour Emegha et les siens, compte tenu de l’importance du gamin dans l’effectif de Liam Rosenior.

« Une décision professionnelle et non pas personnelle »

L’Anglais s’était d’ailleurs montré très clair sur le sujet, lors de la conférence de presse de vendredi dernier, alors que les siens joueront Brøndby jeudi soir lors des barrages de la Ligue Conférence. « On lui a donné une date limite pour sa prolongation, et on lui a bien fait comprendre que s’il ne signait pas avant celle-ci, il irait s’entraîner avec la réserve. Mais la porte n’est pas fermée. C’est une décision professionnelle et non pas personnelle. J’aimerais vraiment qu’on trouve un accord mais si ce n’est pas le cas, le club continuera à progresser. Personne n’est indispensable…  » Pas indispensable peut-être, mais les Strasbourgeois auraient fait un bel effort pour que Doukouré reste en Alsace, en faisant de lui le joueur le mieux payé de l’effectif.

En attendant son achat par Chelsea dans deux ans.

Bonne nouvelle : Strasbourg-Brøndby diffusé en clair

RFP

