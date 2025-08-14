Brøndby signe un exploit et sera l'adversaire de Strasbourg en barrage de Ligue Conférence

Comment dit-on « remontada » en danois ?

Qualifié d’office pour le barrage de Ligue Conférence, le RC Strasbourg devait attendre ce jeudi soir pour connaître son adversaire. Le groupe de Liam Rosenior pouvait s’attendre à affronter le Víkingur Reykjavik, vainqueur 3-0 sans trembler du tour préliminaire aller face à Brøndby IF.

Pourtant, Daniel Wass, Stijn Spierings, Patrick Pentz et leurs coéquipiers ont réussi l’exploit de se qualifier, en l’emportant 4-0 sur sa pelouse, lors de la manche retour, après avoir pourtant joué plus de 70 minutes à dix contre onze en raison de l’expulsion de Clement Bischoff. Une prouesse remarquable qu’il faudra donc rééditer pour voir le tournoi principal de la C4.

À Strasbourg de confirmer son statut de capitale européenne.

