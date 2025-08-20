Bonne nouvelle : Strasbourg-Brøndby diffusé en clair

Bis repetita.

Les commentaires du stream Twitch et Youtube de RMC Sport avaient défrayé la chronique lors du 3e tour de qualifications de Ligue des champions entre Nice et Benfica début août. Le média dirigé par CMA CGM a décidé de réitérer l’expérience avec le barrage aller et retour de la Ligue Conférence entre Strasbourg et Brøndby (le premier round se dispute ce jeudi à 20 heures).

Ce duel décisif pour l’avenir européen du Racing sera diffusé en clair sur les chaînes Twitch et Youtube de RMC Sport. Une annonce partagée ce mercredi, alors que le match aller entre le RCS et le club danois n’avait toujours pas trouvé de diffuseur à deux jours de son coup d’envoi.

🚨 Le barrage du @RCSA en Ligue Conférence sera diffusé en clair sur Twitch et Youtube RMC Sport ! 🗓️ Match aller ce jeudi 20h. Follow pour la notif du live : https://t.co/GEsKYLZey2https://t.co/gyRiXVtZ3Z pic.twitter.com/zfPZYAOzFy — RMC Sport (@RMCsport) August 20, 2025

Ne pas faire une Lens, ne pas faire une Lens, ne pas faire une Lens.

Brøndby signe un exploit et sera l'adversaire de Strasbourg en barrage de Ligue Conférence