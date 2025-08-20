S’abonner au mag
Bonne nouvelle : Strasbourg-Brøndby diffusé en clair

MBC
Bis repetita.

Les commentaires du stream Twitch et Youtube de RMC Sport avaient défrayé la chronique lors du 3e tour de qualifications de Ligue des champions entre Nice et Benfica début août. Le média dirigé par CMA CGM a décidé de réitérer l’expérience avec le barrage aller et retour de la Ligue Conférence entre Strasbourg et Brøndby (le premier round se dispute ce jeudi à 20 heures).

Ce duel décisif pour l’avenir européen du Racing sera diffusé en clair sur les chaînes Twitch et  Youtube de RMC Sport. Une annonce partagée ce mercredi, alors que le match aller entre le RCS et le club danois n’avait toujours pas trouvé de diffuseur à deux jours de son coup d’envoi.

Ne pas faire une Lens, ne pas faire une Lens, ne pas faire une Lens.

Brøndby signe un exploit et sera l'adversaire de Strasbourg en barrage de Ligue Conférence

