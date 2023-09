Sergio Ramos, le barbu de Séville est de retour

« Revenir ici était une promesse faite à mon grand-père, à mon père, et à Antonio Puerta. » Les mots prononcés par Sergio Ramos à son arrivée à l’aéroport de San Pablo ont valeur de grand sens. Attendu au centre d’entraînement Ramón Cisneros Palacios de Séville afin d’y satisfaire à ses obligations médicales et contractuelles, le défenseur de 37 ans s’exprime le cœur léger. Et pour cause, ces promesses faites aux patriarches remontent à deux décennies. En 2005, le défenseur quittait son Andalousie natale pour signer au grand Real Madrid. Ce transfert le forçait à promettre qu’un jour, il reviendrait fouler la pelouse de Sánchez Pizjuán. Papa et papy Ramos n’ont cependant pas été les seuls à entendre ces paroles. Avant de quitter le vestiaire sévillan, SR4 les a également murmurées à l’oreille d’Antonio Puerta, son latéral et ami, tragiquement décédé d’un arrêt cardiaque le 28 août 2007, à seulement 22 ans. Sondé par l’Arabie saoudite et la Turquie, le colosse a balayé les dollars d’un revers de la main et préféré honorer la mémoire familiale.

Amour vache

Cette fin de carrière aurait pourtant pu ressembler à celle de n’importe quel trentenaire soucieux de gonfler son PEL de l’autre côté de la mer Rouge. Laissé libre par le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a d’ailleurs vu Galatasaray et Al-Ittihad longtemps se tirer la bourre à son sujet. Les Turcs ont dégainé les premiers, en offrant un salaire estimé à onze millions d’euros sur deux ans, quand les Saoudiens ont débarqué avec un chéquier de 20 millions annuels. Refus catégorique de l’ancien Blanco. À Séville, le défenseur central aurait accepté de baisser son salaire de 90%, ses émoluments s’élevant à un million d’euros par an. Aussi beau soit-il, ce retour au pays s’inscrit avant tout dans une logique familiale. Marié à la présentatrice télé Pilar Rubio et père de deux enfants, l’Espagnol était réticent à l’idée s’éloigner de son foyer. Durant son passage à Paris, le couple devait ainsi enchaîner les allers-retours entre l’Hexagone et la Péninsule. Un schéma que la petite famille n’a pas voulu revivre.

Si ce retour aux sources en Andalousie peut sembler évident, le dossier était en fait plus complexe. Un vieux passif entre Ramos et les supporters sévillans laissait même penser que l’homme aux 180 sélections ne remettrait jamais les pieds dans son club formateur. En 2005, au moment de signer au Real Madrid, l’intéressé était ainsi entré en conflit avec les Biris Norte, le groupe ultra du Séville FC, qui reprochait au joueur de préférer la gloire madrilène à l’amour sévillan. La guerre s’était poursuivie à distance, et chaque retour du vétéran à Sánchez Pizjuán sous le maillot merengue était prétexte à alimenter cette bagarre. Le joueur n’hésitera par exemple jamais à chambrer la tribune concernée au moment de célébrer l’un de ses quatre buts inscrits dans son ancienne maison (sept réalisations face à Séville au total). Afin d’arrondir les angles et surtout d’éviter le pugilat durant sa présentation, les deux parties ont donc organisé une réunion à la mi-août. Rapporté par nos confrères d’El Desmarque, le meeting aurait abouti sur une paix tacite et à des poignées de main viriles. On vous l’a dit : Sergio Ramos tient toujours ses promesses.

Sergio Ramos va faire son retour en Espagne