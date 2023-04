Rodri, fiable avec les forts

Cela faisait près de cinq secondes qu’il demandait le ballon. Intercalé au milieu, dans le dos de Leroy Sané, Leon Goretzka et Matthijs De Ligt, Rodri exhortait Bernardo Silva à lui passer le sésame. Une fois que l’information est parvenue au brillant cerveau du Portugais, ce dernier a alors offert à son compère ibérique l’occasion de se retourner, d’avancer, de s’assurer que son pied d’appui droit ne s’éloignait pas du cuir, et de décrocher un enroulé puissant du gauche – son weaker foot – dans la lucarne de Yann Sommer. Un bijou d’exploit individuel sous la pluie de l’Etihad Stadium, pour lancer la large (et sérieuse) victoire de Manchester City sur un fragile Bayern (3-0) en quart de finale aller de cette exaltante Ligue des champions. Le symbole de Skyblues s’approchant de plus en plus de leur idéal en coupe d’Europe : l’assurance. Et la résultante d’un effectif agissant aujourd’hui en équipe, après des années de tâtonnement.

Rod-trip

« C’est l’un des milieux les plus fiables que j’ai eu à diriger. Je n’ai pas d’autres mots pour le décrire. Avec et sans ballon, il fait toujours en sorte d’être présent, d’occuper l’espace pour offrir une solution. Quand il a le ballon, il le balance rarement, et casse des lignes. C’est vraiment un régal de l’entraîner, même s’il ne sera jamais aussi bon que moi. » Avec le petit mot rigolard qui ponctue souvent ses interventions, Pep Guardiola résumait l’exceptionnelle dimension prise par Rodri depuis an maintenant. Une analyse conclue au sortir de la victoire poussive de City sur Crystal Palace, le 11 mars dernier (0-1), qui prend une valeur encore supérieure au terme du récital proposé par l’Espagnol ce mardi.

We believe in you! 🙌 A message from Rodrigo… pic.twitter.com/Jclgdw1dYT — Manchester City (@ManCity) April 11, 2023

Au-delà du missile logé dans le coin du but bavarois, le relayeur a surtout fait de l’entrejeu sa chose. Au point d’annihiler le souffle d’un trio Musiala-Kimmich-Goretzka qui n’avait eu aucun mal à rouler sur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain trois semaines auparavant. Omniprésent pour occuper l’espace à la récupération, en décrochant jusqu’aux pieds de Rúben Dias pour se transformer en premier relanceur, Rodri en a fait de même sur phase offensive, dans le sillage des contres emmenés par İlkay Gündoğan dans l’axe, ou Bernardo Silva sur ailes – son but étant arrivé de cette manière. Tel qu’il le décrit, Guardiola a donc trouvé sa balance, à même d’équilibrer un jeu trop souvent stéréotypé par un style « handball » devant la surface adverse, et vite submergé au moment de défendre. Débarqué de l’Atlético en 2019 à l’âge de 23 ans, voici le Madrilène en pleine maturité à l’approche de ses 27 bougies. Comme l’ensemble de ses coéquipiers finalement.

Variété anglaise

Car derrière l’illumination Rodri, se greffe un groupe mancunien rivé sur le même objectif. Des joueurs qui ont définitivement appris à allier complémentarité et efficacité. L’ouverture du score de l’ancien colchonero en est un détail intéressant au demeurant. Fait assez rare pour être souligné, voir une équipe de Guardiola tenter de loin n’est effectivement jamais anodin, et illustre idéalement la variation du jeu désormais recherchée par le Catalan. Déjà envisagé avec la signature d’Erling Haaland comme point de fixation solide, ce changement de processus tend à se confirmer, à mesure qu’avance cette campagne 2022-2023. Sur les 93 minutes de ce quart, la possession aura d’ailleurs été au profit du Bayern (56%). Tout un symbole.

Dernier élément qui va dans le sens d’une nouvelle ère : la solidité défensive. Après avoir dépensé 500 millions d’euros pour se constituer une charnière potable, Guardiola dispose enfin des ingrédients magiques. Ou plutôt de l’ingrédient. Transféré en silence l’été dernier, Manuel Akanji – également auteur d’une prestation remarquable ce mardi – apporte toutes les garanties nécessitées par sa nouvelle écurie. De la polyvalence dans une défense à trois, où il alterne à merveille entre agressivité à l’entrée de la surface et habilité dans son rôle de latéral droit intermittent. Nathan Aké en a également pris exemple visiblement. Appuyé par les certitudes du Suisse, Pep s’est donc offert une ultime idée folle. Celle de placer John Stones dans un rôle de sentinelle – aux côtés de Rodri justement – afin de le soulager des batailles physiques. Une entente cordiale, ne faisant qu’accentuer le sentiment de supériorité affiché par City cette saison. Et dire que tout cela est parti d’un enroulé du mauvais pied.

La France réussit son test face au Canada