14 anecdotes sur Rafael Nadal et le foot

Rafael Nadal a annoncé à 38 ans qu'il raccrocherait la raquette dans un mois et demi. Pourtant le foot n'a jamais été très loin la légende de la petite balle. La preuve en 14 anecdotes, comme autant de Roland-Garros remportés.

– Il supporte Majorque, comme tout bon Baléare qui se respecte.

– Mais aussi (et surtout) le Real Madrid, comme tout bon footix qui se respecte.

– Son oncle Miguel Ángel a pourtant eu sur les épaules pendant huit saisons le maillot… du FC Barcelone. Footix et traître, donc.

– Il a dit, pour El Objetivo : « Si vous me demandez si j’aimerais être président du Real Madrid, je répondrai oui. Bien sûr, je serais ravi, mais ce n’est pas prévu dans mon projet de vie. Si la vie m’en donne l’occasion et que les conditions sont réunies… oui. »

– Il est pote avec Cristiano Ronaldo. Du moins si l’on en croit l’hommage que lui a rendu CR7 : « Ton dévouement, ta passion et ton incroyable talent ont inspiré des millions de personnes à travers le monde. Ce fut un honneur pour moi de suivre ton parcours et de pouvoir te considérer comme un ami. »

– Il a croisé Yoann Gourcuff à l’Open Super 12 d’Auray (Morbihan), à l’été 1998.

– Et comme Yoyo, il a dû choisir entre le ballon et la petite balle, peu de temps après. On ne saura jamais ce qui se serait passé, s’ils avaient échangé leurs destins…

Tu te rends compte que Nadal et Gourcuff ont tous les deux hésité entre le foot et le tennis. Dans une autre dimension, Rafael Nadal occupe la charnière centrale du Real avec Ramos, et Yoann Gourcuff a déclaré forfait avant Roland-Garros. https://t.co/bF0BXiBuEB — SO FOOT (@sofoot) June 8, 2018

– Il n’a pas compris les règles du tennis-ballon. Mais il est très fort.

<iframe loading="lazy" title="Best of Rafael Nadal's Football Skills" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/b_eW7xEfJ9Q?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

– Il y a bien un sport où Novak Djokovic ne l’égalera jamais.

nadal vs. djokovic: ⚽️ edition pic.twitter.com/hXu6SZtuND — out of context rafael nadal (@nadalOOC) June 17, 2022

– Rafa est comme tout le monde : il est fan de Kyks.

– Il est monté dans le train Benzema en octobre 2021, juste avant le Ballon d’or. Footix, on vous dit.

Mi admiración como jugador, el compromiso con el deporte y profesionalidad a su edad. Suerte y mi apoyo para el balón de oro de 2021 @Benzema #balondeorobenzema #balondor #balondeoro — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 26, 2021

– Rafa est socio d’honneur de la Casa blanca. Si le Cholismo n’est pas mort, c’est en revanche un petit bout du Madridismo qui nous quitte donc, avec la retraite du Taureau.

– En 2008, il humiliait Iker Casillas sur le carré vert. Et tout ça en running.

Nice throwback: Rafael Nadal scores a double hat-trick in a football match that included Sergio Ramos and Iker Casillas 😮👏 pic.twitter.com/A4ufmXoUqJ — Luigi Gatto (@gigicat7_) July 20, 2022

– En 2011, le site Futbolbalear affirmait que Rafa avait signé une licence dans le club de sa ville, l’Inter Manacor, pour disputer des matchs de troisième division régionale (avec le numéro 9 sur les épaules) « quand ses engagements tennistiques » le lui permettraient. On attend encore de voir ça.

