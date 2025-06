Que va apporter Xabi Alonso au Real Madrid ?

→ De nouveaux schémas tactiques

Pour les débuts de Xabi Alonso comme entraîneur du Real Madrid, comme son homologue Simone Inzaghi avec Al-Hilal, les yeux des supporters et des observateurs risquent d’être rivés sur les choix tactiques proposés par l’Espagnol. Cette entrée en matière dans ce Mondial des clubs marque le début d’une nouvelle ère pour les Merengues. Si avec Leverkusen le Basque utilisait surtout un 3-4-3 à plat, basé sur une asymétrie initiale, le système à trois défenseurs risque de ne pas être réutilisé avec le club aux 15 Ligues des champions. L’un des premiers défis d’Alonso sera de permettre à l’arrière-garde, qui n’avait pas encaissé autant de buts en Liga depuis 2018-2019 (38), de retrouver de la solidité. À l’image de sa magnifique saison avec le Werkself, avec qui il avait réussi l’exploit de terminer invaincu en Bundesliga, Alonso risque de demander à ses protégés de pratiquer un jeu basé sur la permutation et l’intensité, sans toutefois s’arrêter sur un système comme le font les autres entraîneurs.

C’est en tout cas ce qu’il avait laissé entendre lors de sa présentation en déclarant que le football moderne obligeait les techniciens à être « flexibles et dynamiques », notamment en s’adaptant à ses adversaires. On peut logiquement s’attendre à un jeu offensif, identique à celui qu’il proposait avec Leverkusen (161 buts marqués en championnat lors des deux dernières saisons) avec notamment l’arrivée de Trent Alexander-Arnold, qui risque d’apporter énormément sur le plan offensif en débordant dans le couloir droit. Maintenant, la question que tout le monde se pose c’est : est-ce que la voiturette de golf sera aussi présente à Valdebebas ?

→ Une classe retrouvée

Après avoir joué cinq saisons pour les Madrilènes, et commencé sa carrière d’entraîneur avec les Infantil A (U15) du Real Madrid, Xabi Alonso a forcément fort à faire en remplaçant Carlo Ancelotti, considéré comme l’un des techniciens les plus charismatiques de l’histoire du football. Mais lors de ses derniers mois à la tête de l’équipe, « Don Carlo » ne parvenait plus à faire transpirer sa classe sur sa formation, devenu progressivement moins clinquante, plus râleuse et plus accrocheuse. Milieu réputé pour son élégance, l’Espagnol aura à cœur de rendre ce Real Madrid de nouveau beau : « Je veux que mon équipe transmette des émotions, donne du plaisir aux supporters, et que dans le monde entier, les gens se disent “ça, c’est une équipe que j’aime voir jouer.” » Si en plus il peut calmer les ardeurs des Madrilènes par rapport à l’arbitrage et stopper les théories du complot, c’est tout bénéf.

→ Un joueur de plus à l’entraînement

Contrairement à la majorité des entraîneurs qui délèguent la charge des séances d’entraînements à leurs adjoints, Alonso contrôle tout de A à Z. Encore bien affûté à 43 piges, ce dernier a des fourmis dans les jambes et continue de prendre part à certains exercices, au point d’impressionner ses joueurs, comme Martin Terrier lors de son arrivée à Leverkusen : « On sent vraiment beaucoup d’intensité dans les séances. Quand il participe aux jeux avec nous, on voit que c’était un très grand joueur, car il n’a pas perdu grand-chose. » Comme le montrent plusieurs séquences sorties sur X, le Basque souhaite que le ballon ne s’arrête jamais. Apparemment, la qualité de ses passes a déjà choqué Aurélien Tchouaméni, qui essaye tant bien que mal d’apprendre des meilleurs.

No standing around. Xabi Alonso is heavily involved in every drill 💪🏾🤍 pic.twitter.com/XoeMp9Nft0 — Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) June 17, 2025

→ De la rigueur, à la sauce allemande

Depuis sa prise de fonction, l’ancien international a posé les bases en arrivant tous les matins à 7h30 au centre d’entraînement de Valdebebas selon plusieurs envoyés spéciaux. Réputé pour être pointilleux, le Basque a déjà marqué ses joueurs : « Il est très proche de nous, très intense, a déclaré Federico Valverde à Real Madrid TV. Le fait qu’il soit constamment sur notre dos va nous aider à progresser. » Plus proche de certains joueurs grâce à son écart d’âge réduit, l’Espagnol a par conséquent plus de facilité à se connecter avec eux, à l’image de Vinícius Jr, qu’il aurait « compris en 10 secondes » ou encore de Rodrygo, dont il serait déjà très proche. L’occasion donc de mieux comprendre son groupe et de tirer le maximum d’un effectif qui ne manque pas de talents. Permettre à la Maison-Blanche de retrouver un état d’esprit de rigueur, volatilisé depuis un an, tel est le défi de Xabi.

→ Une nouvelle gestion de Kylian Mbappé ?

« Mbappé est-il un ailier ou un attaquant de pointe ? Kylian est un attaquant dynamique. Il n’a pas de position fixe. » Dans ses premiers échanges avec son costume d’entraîneur des Merengues, Alonso a donné le ton. Celui qui a connu de grands vestiaires dans sa carrière (Real, Liverpool, Bayern Munich) sait pertinemment que la gestion des égos est centrale. Trop souvent lors de l’exercice 2024-2025, l’équipe a été dépendante des performances de Kylian Mbappé, Soulier d’or européen. Si ce Mondial des clubs est la dernière opportunité pour lui de remporter un trophée collectif d’envergure pour sa première saison sous ses nouvelles couleurs, il ne faut pas que les immenses attentes placées sur ses épaules n’éclipsent les autres hommes forts comme Jude Bellingham ou Vinícius Jr. Un jeu d’équilibriste périlleux dont le Basque va devoir s’acquitter : « Quand il y a une connexion et une communication, les choses fonctionnent mieux, a pointé Xabi Alonso lors de sa conférence de presse inaugurale. Mbappé et Vinícius Jr sont des joueurs de haut niveau et c’est la tâche que je dois accomplir. » Ses travaux d’Hercule débutent ce soir, à 21h.

