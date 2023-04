Paris en quête de sens

Pendant un peu plus d’une semaine, ils ont pu penser à autre chose. Trois mois après la fin de l’aventure qatarie, ils ont retrouvé leurs camarades de la sélection. L’un a étrenné un brassard et embrassé un rôle de capitaine qui lui va comme un gant. L’autre a fait la fête à la maison et a affolé encore plus les compteurs en collant un triplé à Curaçao. « Ils ont pu s’aérer l’esprit », a reconnu Christophe Galtier. Mais cette parenthèse enchantée est désormais refermée. Kylian Mbappé, Lionel Messi et tous leurs coéquipiers sont revenus à Paris, où les attend une fin de saison pas vraiment emballante. La Ligue des champions ? Ce n’est même plus la peine d’y penser. La Coupe de France ? Déjà envolée, pour la deuxième année d’affilée. Il ne reste guère plus que la Ligue 1 pour occuper le printemps du PSG, avec dix rencontres au programme à compter de ce dimanche et de la réception de Lyon (20h45). Au bout, il y a un onzième titre national – qui serait un record absolu – à aller chercher. C’est bien mieux que rien. Pour y parvenir, il faudra cependant relancer une dynamique collective qui, depuis quelque temps, n’a plus rien d’irrésistible.

Galtier joue gros

La dernière rencontre ayant précédé la trêve internationale en a été la parfaite illustration. Dans un Parc des Princes aussi amorphe que ses protégés, les Parisiens avaient subi la loi de Rennes (0-2). Sans réaction, sans solution pour tromper un Steve Mandanda en état de grâce, les joueurs de la capitale avaient surtout donné la désagréable impression de ne pas avoir suffisamment de caractère, ni d’orgueil pour renverser une situation défavorable. Après tout, la claque munichoise était encore fraîche et la victoire arrachée in extremis à Brest, dans la foulée (1-2), ne pouvait pas être assimilée à une guérison rapide. Alors, malgré la morosité ambiante, les champions de France seraient bien inspirés de vite redonner du sens à leur saison. « Paris-Lyon est un grand classique du championnat, on se doit de retrouver le goût de la victoire après Rennes et se relancer dans ce sprint final », a posé Christophe Galtier en conférence de presse. S’il a assuré discuter « de la préparation pour la saison prochaine » avec ses dirigeants, le technicien de 56 ans sait qu’il joue lui aussi gros sur les échéances à venir. Forcément fragilisé par l’échec européen, l’ancien coach de Lille a tout intérêt à ce que son équipe termine l’exercice 2022-2023 en boulet de canon, ne serait-ce que pour prouver que c’est toujours lui qui tient les rênes du vestiaire.

🎙🔴🔵 Le coach Christophe Galtier était en conférence de presse à deux jours de #PSGOL. Extraits. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 31, 2023

L’OL, l’adversaire idéal pour se relancer ?

D’ici mi-avril, le PSG effectuera un déplacement périlleux à Nice et accueillera Lens, deux adversaires tout à fait capables de lui poser de très sérieux problèmes. « Si nous sommes performants sur les trois prochains matchs, nous garderons un avantage conséquent », a prévenu Galtier, bien conscient que l’avance de sa troupe (six points de plus que l’OM et Lens, ses plus proches poursuivants) peut fondre comme neige au soleil si jamais la mécanique reste grippée. Dans ce contexte, mieux vaudrait donc retrouver de l’allant dès ce dimanche. On peut d’ailleurs se demander si cet OL-là – dont la dixième place est à l’image de la saison, c’est-à-dire totalement quelconque – n’est pas l’adversaire idéal pour réenclencher une dynamique. Certes, les Gones ont érigé l’irrégularité au rang d’art ces dernières années, et ils n’aiment rien tant que revêtir leurs habits de lumière dès qu’ils ont l’occasion de se produire sur le devant de la scène. Il n’empêche, le calendrier est ainsi fait que les Rhodaniens auront sans doute déjà un peu la tête à leur demi-finale de Coupe de France, mercredi à Nantes. « On sait que l’on joue notre saison mercredi », a ainsi lâché Alexandre Lacazette, avant de prévenir : « On doit faire une belle prestation ce dimanche, pour préparer au mieux le match de Nantes. » Le Paris Saint-Germain aussi doit faire une belle prestation. Histoire de montrer qu’il a l’intention de donner de l’éclat et un minimum de saveur à l’épilogue de sa saison.

