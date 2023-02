PSG-Lille : destins croisés

C’était il y a moins de six mois, mais ça paraît déjà si loin. En août dernier, le PSG, porté par son trio offensif Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, ratatinait le LOSC dans le Nord (1-7) et envoyait un message. La plus large défaite à domicile dans l’histoire des Dogues. Paulo Fonseca, fraîchement débarqué sur le banc, n’avait pourtant pas flanché après cette humiliation au tableau d’affichage. Un carton « très facile à digérer » sur lequel le coach portugais s’est appuyé pour bâtir sa saison. À l’inverse, Christophe Galtier parle lui aujourd’hui d’un « match obsolète », alors que la revanche ressemble surtout à une dernière chance (ou presque) pour le technicien, dont le statut pourrait être un peu plus fragilisé en cas de quatrième revers d’affilée.

Fonseca a gardé son cap

Beaucoup de choses ont changé à Lille depuis l’aller : Lucas Chevalier s’est installé comme numéro 1 ; Alexsandro est passé quatrième dans la hiérarchie, loin derrière Tiago Djalo, fidèle compagnon de José Fonte en charnière centrale ; Yusuf Yazıcı a quitté le club, André Gomes est arrivé ; et Mohammed Bayo a réintégré le onze après ses frasques nocturnes à la veille de la réception du PSG. Et Paris ? Ce n’est plus la belle vie, plus du tout même. Le 3-5-2 ne s’impose plus comme une évidence pour Galtier, perdu entre les systèmes et préoccupé par l’animation de son équipe, Vitinha a rejoint la colonie des milieux poussifs au PSG, et les trois stars ne font plus trop d’étincelles, même si le retour de blessure de Mbappé pourrait permettre au champion de France d’utiliser un peu plus la profondeur. Le numéro 7 parisien pourra se rappeler les bons souvenirs de ce match à Pierre-Mauroy, où il avait marqué le but le plus rapide de la saison après seulement onze secondes de jeu.

Si je crois vraiment dans ce que je fais, je ne peux pas me pointer dans le vestiaire et dire : “Bon les gars, aujourd’hui on joue le PSG, donc on va défendre.” Si j’avais fait ça, vous imaginez ce qui se serait passé dans leur tête ? Paulo Fonseca dans le dernier numéro de So Foot

Il faut parfois du temps pour se remettre d’une telle claque, mais ce soir-là, le LOSC avait eu le mérite de vouloir jouer et le malheur de tomber sur un Paris ultra-efficace et déterminé à faire mal sur chaque transition. Fonseca n’a rien voulu changer après ce revers. Dans le dernier numéro de So Foot, le technicien de 49 ans est revenu en détail sur l’importance de maintenir son cap malgré cette tempête : « Pour les coachs, ce qui importe vraiment, c’est le signal qu’on envoie aux joueurs. Si je crois vraiment dans ce que je fais, je ne peux pas me pointer dans le vestiaire et dire : “Bon les gars, aujourd’hui on joue le PSG, donc on va défendre.” Si j’avais fait ça, vous imaginez ce qui se serait passé dans leur tête ? Il y a un mot qui est fondamental : le courage. » Le courage avait coûté cher aux Dogues, mais au-delà du résultat brut, Fonseca se rappelle la manière : « Tout le monde a retenu le nombre de buts qu’on a encaissés. Mais dans le jeu, on a proposé de belles choses et je crois me souvenir qu’on a frappé seize fois au but. »

Le choc des courbes

Malgré les intentions, la saison du LOSC aura mis du temps à démarrer, à cause notamment d’un manque de réalisme criant et récurrent, à l’image du match à Lorient (2-1), largement dominé (63% de possession, 20 tirs), mais perdu à la 87e minute. Depuis le retour de la routine après la Coupe du monde, à laquelle seuls Jonathan David et Timothy Weah ont pris part, les Nordistes sont plus efficaces et combinent souvent beau jeu et résultat, comme à Rennes. Avec une seule défaite en championnat depuis le début de l’année, Lille a recollé aux places européennes et avance vers la suite de la saison avec ambition. « On a les qualités, on a le modèle, on a le coach, on a le staff pour finir dans le top cinq. Ça va être une question d’état d’esprit, estimait le président Olivier Létang cette semaine sur le site officiel de la Ligue1. On doit être en mission pour aller chercher une place européenne et ça passe par le match à Paris. »

On doit gagner ce week-end. Et vous avez plus de chance de gagner avec lui que sans lui. Donc Kylian jouera. Christophe Galtier, Kyks dépendant

La courbe n’est pas la même pour le club de la capitale, dont l’effectif a été très chamboulé avec neuf joueurs partis au Qatar. Depuis, l’équipe patine, avec déjà cinq défaites en 2023, soit plus que sur l’ensemble de l’année passée (quatre défaites). La machine de Galtier du début de saison s’est sérieusement enrayée, et le technicien semble déjà fragilisé par la série noire en cours. Seule éclaircie au-dessus du club de la capitale, le retour de blessure de Kylian Mbappé, confirmé par son entraîneur en conférence de presse ce vendredi : « On doit gagner ce week-end. Et vous avez plus de chance de gagner avec lui que sans lui. Donc Kylian jouera. » Mais tout ne peut pas tourner autour d’un joueur quand on s’appelle le Paris Saint-Germain. Moins inspiré offensivement, le PSG inquiète également défensivement, même si Sergio Ramos a peut-être rendu sa meilleure copie cette semaine contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Mais avant de se remettre la tête dans les étoiles, il s’agira de se la remettre à l’endroit en championnat pour ne pas laisser les poursuivants rêver, et cette fois, pas sûr que le LOSC ne craque à la 11e seconde.