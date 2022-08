Paris humilie Lille

En démonstration de la première à la dernière seconde dans le Nord, le Paris Saint-Germain inflige une raclée à des Lillois dépassés (7-1). Auteurs de 6 des 7 buts, le trio Messi-Neymar-Mbappé a dissipé avec force les quelques malentendus aperçus lors de sa dernière sortie face à Montpellier.

Mbappé, précoce

La claque est totale

Lille (4-2-3-1) : Jardim - Alexsandro (Djaló, 71e), Fonte, Diakité, Ismaily - Andre (Martin, 58e), Gomes - Bamba, Yazıcı (Zhegrova, 58e), Gudmundsson (Virginius, 58e) - David. Entraîneur : Paulo Fonseca.



PSG (3-4-2-1) : Donnarumma - Kimpembe, Ramos (Danilo, 81e), Marquinhos - Hakimi (Mukiele, 81e), Verratti (Renato Sanches, 63e), Vitinha (Paredes, 89e), Nuno Mendes (Bernat, 63e) - Messi, Neymar - Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.

Quelques jours avant de rallier le Nord de la France pour y défier Lille, Christophe Galtier aurait lancé un défi à ses joueurs selon le quotidien: terminer la saison invaincus. Ce qui pourrait ressembler, en apparence, à une simple provocation de début de saison d’un coach ambitieux envers une équipe de talent a gagné en crédibilité ce dimanche soir. Face à une équipe lilloise qui a tenté de jouer, Paris a déroulé un football de très haut niveau pour infliger une humiliation aux Dogues. Le reste de l’Hexagone a des raisons de trembler.Il y a un an, quasiment jour pour jour à la même période, Christophe Galtier était revenu à la tête de l’OGC Nice flanquer une claque (4-0) à son ancienne écurie dans son stand. Il faut croire que Galette avait envie de remettre ça, puissance 1000, face à un LOSC dépourvu de Mohamed Bayo, en pleine gueule de bois, et surtout de Rémy Cabella. Finalement, il n’aura fallu que neuf petites secondes pour la raison de la cuite du buteur lillois ce samedi soir. Le temps pour Lionel Messi d’adresser un caviar au-dessus de la défense lilloise pour Kylian Mbappé qui lobe Leo Jardim. Un but qui a le mérite d’ouvrir les yeux des Dogues face à l’armée sanguinaire qui se dresse face à eux, prête à déferler sans faire de prisonnier. Pendant quinze minutes, les hommes de Paulo Fonseca tentent de presser haut, de ressortir proprement, et Jonathan Bamba chauffe même timidement à deux reprises les gants de Gigio Donnarumma. Et puis Paris se décide à accélérer : à la suite d'un une-deux entre Nuno Tavares-Leo Messi,double la mise, Neymar lance Achraf Hakimi pour enterrer le suspense, avant que le Brésilien ne s’illustre avant la pause pour finir le premier acte en beauté. À la pause, le LOSC est déjà enterré.Forcément, la question principale qui émerge est celle-ci : à quelle hauteur va s’élever le tarif infligé par le PSG ? D’entrée, celui-ci grossit encore quand, sur un centre d’Hakimi, Mbappé feinte la frappe et offre à Neymar le soin de s’offrir un doublé. Une lueur arrive enfin, au LOSC, quand Ismaily permet à Bamba de réduire le score en deux tempsMais il ne faut pas s’y tromper : ce sera la dernière de la rencontre. Fonseca l’a compris, commence son turnover en vue du match de vendredi à Ajaccio, pendant que Paris continue de dérouler : un double une-deux sur trente mètres entre Neymar et Mbappé permet au Français de voir double, avant que le génie français n’en rajoute une couche pour clore le spectacle en profitant d’une faute de main du portier lillois. La démonstration parisienne fut totale, et Monaco qui en a pris quatre face à Lens ce week-end est prévenu : dans une semaine, au Parc des Princes, il va falloir faire fort pour ne pas repartir sur le Rocher comme Clermont, Montpellier et Lille. C’est-à-dire avec une humiliation dans la valise.