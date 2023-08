OL : bah alors, surpris ?

« Je pense que la préparation physique a été très bonne. On va s’en apercevoir durant les matchs qui vont arriver », annonçait Laurent Blanc juste avant le coup d’envoi, au micro de Prime Video. Complètement balayés par Montpellier ce samedi soir au Groupama Stadium (1-4), les Rhodaniens n’ont peut-être pas fini cramés physiquement, mais ils ont été surclassés dans un compartiment plutôt important dans le football : le jeu. Finalement, ce nouveau revers, après celui encaissé le week-end dernier à Strasbourg (2-1), est à l’image des matchs amicaux « médiocres » de l’OL cet été. Lyon a eu beau tenir le ballon 63% du temps, il n’a jamais su quoi en faire. Malgré ses cheveux toujours aussi bien plaqués, Maxence Caqueret a eu beaucoup de mal à faire obéir le cuir, même s’il n’a pas été aidé par Johann Lepenant, son acolyte du milieu, qui montre de sacrées limites depuis la fin de la saison dernière. Cette équipe lyonnaise a juste donné l’impression de ne pas savoir où se placer sur le terrain, et de ne pas savoir jouer ensemble. Problématique alors que Duje Ćaleta-Car était la seule recrue titularisée en cette chaude soirée décinoise.

Un été cataclysmique

Le défenseur croate, victime d’un petit pont sur le deuxième but héraultais, représente la baisse de qualité de l’effectif lyonnais. « Si on a un effectif de qualité, alors celui de Montpellier est de très très grande qualité », a même analysé Lolo White, au micro de Prime, quelques minutes après le coup de sifflet final. Ce soir, beaucoup d’éléments ne se sont pas montrés au niveau. Encore faut-il savoir ce qu’est le « niveau » espéré à l’OL ? Probablement de pouvoir jouer les places européennes. Force est de constater que ce groupe est pour l’instant loin des pré-requis pour s’immiscer dans la lutte continentale. Surtout lorsqu’il est coaché par un technicien qui ne semble pas forcément concerné par sa fonction. Tandis que John Textor, le nouveau propriétaire du club, ne paraît pas être un fervent défenseur de l’ex-sélectionneur des Bleus, ce dernier enchaîne les déclarations… énigmatiques. À la question « que faut-il changer à l’OL ? », il répond qu’ « il faut changer d’entraîneur », sans esquisser le moindre sourire. Il ne serait pas surprenant que le Cévenol, en cas de mauvais résultat la semaine prochaine à Nice, puis contre Paris sept jours plus tard, soit remercié. Voire avant.

Cette instabilité illustre plutôt bien l’été lyonnais, complètement chamboulé par la transition de l’ère Jean-Michel Aulas à l’ère John Textor. Les deux hommes d’affaire – surtout JMA – se sont même prêtés à une guerre un tantinet ridicule par médias interposés. Et tout ce contexte déjà peu encourageant a été saupoudré par la décision de la DNCG d’encadrer le budget transfert, et surtout la masse salariale de l’OL. Une sanction qui a mis du plomb dans l’aile au projet de restructuration voulu par les Américains, malheureusement pas assez rodés pour convaincre l’arbitre financier du football français. Par dessus tout, alors qu’il avait promis de garder les pépites au club, John Textor a même cédé face aux demandes de Castello Lukeba qui, une semaine après avoir clamé sa volonté de ramener son club formateur au sommet, a forcé son départ à Leipzig. À treize jours de la clôture du mercato, cela pourrait pousser Bradley Barcola et Rayan Cherki à faire de même.

Fin du match au @GroupamaStadium 🔚 Prochaine rencontre pour nos Gones sur la pelouse de Nice, le dimanche 27 août 🔴🔵 1-4 #OLMHSC pic.twitter.com/0qimO1Sask — Olympique Lyonnais (@OL) August 19, 2023

La claque reçue par le MHSC de Michel Der Zakarian n’a donc rien d’une surprise et, même si les résultats d’une préparation de pré-saison ne veulent pas toujours dire grand-chose, il était évident que l’OL allait balbutier son début d’exercice. Cela pourrait encore empirer puisque les Gones se déplaceront sur la Promenade des Anglais sans leur capitaine, Alexandre Lacazette, qui a reçu un carton rouge après une faute de frustration. Selon ce que décidera la commission de discipline, il pourrait même louper le choc face au PSG. Si l’on peut toujours parler d’un choc, tant cet OL là est inquiétant.