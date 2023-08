Lukeba à Leipzig : l'OL face à sa nouvelle réalité

Le bras de fer entre Castello Lukeba et l’OL a finalement tourné à l’avantage du joueur, qui a vu son souhait de rejoindre le RB Leipzig être exaucé. Un transfert qui affaiblit encore un peu plus le secteur défensif lyonnais, et qui en dit long sur le statut actuel du club.

Souvent seul à surnager dans un bateau lyonnais qui a encore tangué la saison dernière et auteur d’un Mondial U20 globalement intéressant, Castello Lukeba a logiquement attiré les yeux des recruteurs européens cet été. Le défenseur avait dans un premier temps exprimé son désir de rester dans le Rhône, avant que Leipzig ne se pointe, et qu’il finisse par trouver un accord verbal sur un contrat de cinq ans avec le club allemand. Côté lyonnais, il n’était d’abord pas question de laisser filer le talent le plus prometteur de son effectif, avant que le Français n’entreprenne les grandes manœuvres afin de faire comprendre à sa direction que sa tête était déjà au sein du projet Red Bull. Signe d’un empowerment toujours plus grand des joueurs, John Textor a fini par craquer sans trop avoir son mot à dire. Un pouvoir de décision grandissant pour les joueurs, certes, mais la réalité est aussi celle d’un club qui ne rivalise plus dans la cour des très grands, voire des grands tout court, et qui ne peut que finir par accepter quand l’un d’eux toque à la porte.

Budget serré et stratégie remise en cause

La préparation estivale moribonde de l’OL n’a sans doute rien fait pour changer la réflexion du joueur, bien décidé à aller découvrir la Ligue des champions cette année, pendant que le projet lyonnais avance au ralenti. Face à la DNCG, Textor n’avait pas promis de vendre son défenseur, ce qui avait exposé le nouveau boss des Gones à des sanctions, à savoir un encadrement de la masse salariale et une limite de 25 millions d’euros à dépenser sur le marché. Plus frustrant encore : les 35 millions récoltés avec le départ de Lukeba à Leipzig (et la somme de 1,7 million rapportée par le départ de l’indésirable Karl Toko Ekambi vers l’Arabie saoudite) ne pourront donc pas être réinjectés dans le budget transferts du club. En ayant déjà dépensé 14 millions en recrutant Clinton Mata, Skelly Alvero et Duje Ćaleta-Car, Lyon se retrouve désormais contraint de se renforcer à moindre prix. La charnière Ćaleta-Car-Lovren tiendrait la route pour débuter la saison, et l’OL chercherait maintenant un joueur de complément. Le dévolu aurait été jeté sur l’Irlandais Jake O’Brien, dont la transaction pourrait être facilitée par le fait qu’il appartienne à Crystal Palace, dont Textor est actionnaire. Il resterait ainsi une dizaine de millions d’euros, voire moins, pour débaucher d’ici la fin du mercato un ailier droit, ce qui est actuellement la priorité du club.

L’idéal aurait forcément été de conserver le défenseur central une saison supplémentaire afin de continuer à lui faire prendre de la valeur et le revendre plus cher à l’été 2024. Mais plus qu’une perte sportive, le départ de Lukeba met d’autres éléments en relief. À commencer par les véritables motivations de Textor, qui avait pourtant affirmé que garder ses meilleurs espoirs serait un des piliers de sa stratégie. Cela tombe donc à l’eau dès le premier mercato estival, et il n’est pas assuré que d’autres talents lyonnais restent bien longtemps au club. Bradley Barcola est suivi par le PSG, qui ferait le forcing ces derniers jours pour boucler l’affaire. Et que faire alors de Rayan Cherki si un cador européen venait à faire une offre dans les deux prochaines semaines ? Les jeunes pourraient-ils résister à une envie d’ailleurs, maintenant qu’ils ont vu l’un d’entre eux filer à l’anglaise (ou plutôt à l’allemande) ? Surtout, Lyon est-il toujours le meilleur environnement pour eux afin de continuer à grandir ?

Je pense qu’on peut être attaqué, j’attends le 31 août avec impatience. Laurent Blanc

Pendant ce temps-là, Lukeba a déjà un titre en Allemagne !

« L’Olympique lyonnais regrette de ne pas avoir pu conserver Castello Lukeba dans son effectif mais rappelle ne vouloir s’entourer que de joueurs pleinement investis et déterminés dans son projet sportif afin de réussir la meilleure saison possible », s’est lâché l’OL dans un communiqué ce vendredi, alors que Laurent Blanc ne s’était pas montré très optimiste en conférence de presse au sujet du mercato : « Je pense qu’on peut être attaqué, j’attends le 31 août avec impatience. […] Sportivement, on n’avait pas prévu ce départ de Lukeba. Malheureusement, avec la décision de la DNCG, on ne peut pas faire ce qu’on veut. Tout le monde est capable de partir. » Lyon entre ainsi dans sa saison de Ligue 1 avec une colonne vertébrale qui ressemble plus à Lopes-Lovren-Tolisso-Lacazette qu’à Lukeba-Cherki-Barcola, alors que les Gones ont glissé d’entrée face à Strasbourg ce dimanche soir. La veille, Lukeba était resté sur le banc lors du succès de Leipzig contre le Bayern, mais il a surtout embrassé le premier trophée de sa carrière. De quoi lui donner déjà raison dans son choix, sans doute.

