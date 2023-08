L'Angleterre sort la Colombie et s'invite dans le dernier carré

Angleterre 2-1 Colombie

Buts : Hemp (45e+6) et Russo (63e) pour les Lionesses // Santos (44e) pour les Cafeteras

Plutôt convaincantes lors des matchs de poule, les Anglaises avaient connu quelques secousses contre le Nigéria en huitièmes, en étant obligées de s’en sortir aux tirs au but. L’histoire n’est pas allée jusque-là ce samedi face à la Colombie, puisque les Lionesses se sont qualifiées dans le temps réglementaire (2-1), mais tout n’a pas été si facile, tant les Cafeteras ont joué crânement leur chance jusqu’au bout. Sarina Wiegman retiendra sans doute la qualification et pas grand chose d’autre, avant d’aller défier la France l’Australie au prochain tour.

Les Anglaises à réaction

Sous les yeux d’Ian Wright, venu saluer les joueuses avant le début du match, les Britanniques entrent tambour battant dans leur quart de finale. Alessia Russo se fait rapidement trouver par ses coéquipières mais manque de précision à plusieurs reprises dans la zone de vérité. Souvent ailleurs que dans son couloir gauche, Rachel Daly se signale elle aussi, par une tête bien captée par Catalina Pérez (26e) puis par une frappe en première intention qui manque le cadre (27e). En face, les Colombiennes perdent rapidement Carolina Arias sur blessure et sont contraintes de faire le dos rond, en attendant que les Anglaises leur laissent des miettes. Linda Caicedo, qui fait frissonner à chaque touche de balle un Olympic Stadium majoritairement colombien, se joue à quelques reprises de Lucy Bronze mais échoue à chaque fois dans le dernier geste. C’est finalement sur une phase de jeu totalement anodine que les Sud-Américaines surprennent tout le monde : côté droit, Leicy Santos tente un centre-tir vicieux, qui surprend et lobe Mary Earps (0-1, 44e). Sarina Wiegman sourit jaune mais se console quelques secondes plus tard seulement, lorsque la gardienne colombienne se troue totalement sur une prise de balle, et laisse Lauren Hemp scorer dans le but vide (1-1, 45e+6) pour un retour à la case départ avant l’entracte.

Russo plie les débats

Les Anglaises redémarrent fort après la pause, et à nouveau, la Colombie ne voit plus le jour. Assez logiquement, les championnes d’Europe en titre prennent le lead : bien servi par Georgia Stanway, Russo profite d’une intervention manquée de Daniela Arias pour dégainer un tir croisé imparable pour Pérez (2-1, 63e). Celle-ci – à son tour sur le carreau – va d’ailleurs devoir céder sa place quelques minutes plus tard, mais les Colombiennes ne rendent pas les armes pour autant. Lorena Bedoya, par exemple, envoie un missile d’une trentaine de mètres qui contraint Earps à sortir une claquette (71e). Les joueuses de Nelson Abadía tentent jusqu’au bout du bout, provoquent quelques sueurs froides dans les rangs anglais, mais ont du mal à tenir le cap physiquement. La fin de match est assez décousue avec des espaces qui s’ouvrent, malgré une équipe d’Angleterre qui troque son 3-5-2 initial pour plutôt évoluer à cinq voire six derrière par moments. Un dernier pétard de Mayra Ramírez inquiète les Lionesses (90e+6), qui finissent par laisser exploser leur joie au coup de sifflet final. La suspension de Lauren James n’aura pas vraiment pesé dans la balance, et l’Angleterre sera bien au rendez-vous des demies. Ce sera mercredi, face à l’Australie, au grand désarroi des Françaises.

Angleterre (3-5-2) : Earps – Carter, Bright, Greenwood – Bronze, Stanway, Walsh, Toone, Daly – Russo (Kelly, 84e), Hemp (England, 90e+3). Sélectionneuse : Sarina Wiegman.

Colombie (4-2-3-1) : Perez (Giraldo, 67e) – C. Arias (Guzmán, 10e), Carabalí, D. Arias, Vanegas – Ospina (Chacón, 78e), Bedoya – , Usme, Santos, Caicedo – Ramírez. Sélectionneur : Nelson Abadía.

