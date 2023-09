Lens se fait rouler dessus à Monaco

Maître de son sujet de bout en bout à Louis-II, Monaco a imposé sa loi à une équipe de Lens de plus en plus méconnaissable. Les hommes de la Principauté sont seuls aux commandes de la Ligue 1, tandis que les Sang et Or occupent une place de relégable.

Monaco 3-0 Lens

Buts : Singo (24e), Golovine (36e) et Maripán (59e) pour l’ASM

En s’empêtrant encore une fois dans ses errements pour poursuivre son début de saison inquiétant, Lens a connu ce samedi soir à Monaco une nouvelle déroute qui ne ressemble plus vraiment à un accident, mais à une triste habitude. Nettement dominateur dans le premier acte, l’ASM a vite fait la différence pour remporter ce match de gala et s’octroyer seul un fauteuil de leader que personne ne viendra lui contester ce week-end (3-0). Une équipe en pleine bourre, meilleure attaque du championnat (13, désormais) malgré le ralentissement à Nantes la semaine passée (3-3), une autre paralysée par le doute après n’avoir pris qu’un point depuis le début de saison : ce choc entre deux outsiders de Ligue 1 a simplement confirmé les chiffres, et les deux dynamiques, à défaut de servir de déclic aux vice-champions de France.

À sens unique

Comme Strasbourg voilà quinze jours, le RC Lens subit la loi monégasque sur la pelouse de Louis-II. Dès les premières minutes, la bande d’Adi Hütter prend les commandes des opérations, et le parcage lensois, large vainqueur du match des tribunes, ne peut que constater l’impossibilité des siens à ressortir le moindre ballon. Pourtant, la première véritable opportunité tarde à arriver. Sur une frappe de Takumi Minamino depuis l’entrée de la surface, Brice Samba doit détourner au-dessus, et le corner qui suit fait mouche, repris de la tête par la recrue Wilfried Singo (1-0, 24e). Elye Wahi fait passer un premier frisson dans la défense sudiste, mais est signalé hors jeu (29e), avant qu’Angelo Fulgini ne s’assure que Philipp Köhn reste éveillé sur coup franc (35e). Un début de réveil lensois ? Pas vraiment, puisque sur une nouvelle transition rapide, Minamino peut magnifiquement trouver Alexander Golovine en pleine surface (2-0, 36e). Lens est dépassé, et il s’en faut de peu qu’un superbe mouvement collectif ne permette à Wissam Ben Yedder de se signaler à son tour (41e).

Guillermo Mari Pan !

Le rythme se calme quelque peu à la reprise, et les Lensois se prennent même à espérer sortir enfin la tête de l’eau. Mais il n’en est rien. Au terme d’une percée plein axe, Youssouf Fofana voit sa frappe déviée flirter avec le montant des visiteurs (58e). Et une nouvelle fois sur coup de pied de coin, les joueurs de la Principauté font la différence, Guillermo Maripán étant laissé absolument seul à la retombée (3-0, 59e). L’affaire est entendue, et chacun commence alors à méditer sur le travail à effectuer pendant la trêve internationale à venir. Une nouvelle action de classe ne permet pas à Ben Yedder de se mettre enfin en évidence, le centre de Caio Henrique étant dans le dos de l’international tricolore (69e). Hütter lance ses recrues Folarin Balogun et Denis Zakaria, mais c’est à nouveau Singo qui brille en repoussant sur sa ligne la tentative de Kevin Danso (77e). Délestée de ses traditionnels barrages européens de l’été, cette équipe de Monaco démarre la saison pied au plancher et se rêve déjà dans la peau des Lensois, équipe frisson de l’an dernier.

Monaco (3-4-2-1) : Köhn – Singo, Maripán, Magassa – Vanderson (Diatta, 85e), Y. Fofana (Matazo, 90e), M. Camara (Zakaria, 74e), C. Henrique – Minamino (Akliouche, 85e), Golovine – Ben Yedder (Balogun, 74e). Entraîneur : Adi Hütter.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Sotoca, Abdul Samed, Spierings (Diouf, 57e), Haïdara (Machado, 46e) – Thomasson (Guilavogui, 72e), Fulgini (Sishuba, 72e) – Wahi (Saïd, 72e). Entraîneur : Franck Haise.

