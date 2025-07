À quoi ressemblerait le mercato idéal de l’OL, version Ligue 1 ?

On avait préparé la liste de courses pour l’OL en cas de Ligue 2, revoilà finalement les Gones en Ligue 1. Avec une cure d’austérité et donc quelques bonnes idées à avoir pour garnir l’effectif rhodanien.

→ Willy Boly, défenseur central

Lyon ne possède pas la plus belle des défenses centrales de Ligue 1, c’est bien connu. Il va falloir recruter dans ce domaine pour l’OL, alors pourquoi ne pas taper à la porte d’un bon copain qui sait douiller comme il faut ? Willy Boly a 34 ans, mais dans la rotation, il peut apporter de l’expérience dans une défense lyonnaise qui en manque cruellement. Puis, pour combler les possibles annulations des transferts de Matt Turner et Danilo, il faut savoir se faire pardonner. Allez, Textor n’est plus dans le coup, et le deal doit pouvoir se faire pour quelques millions d’euros.

→ Charlie Cresswell, défenseur central

Parce qu’on aime bien Clinton Mata à droite et que Duje Ćaleta-Car risque de rapidement faire ses valises, Lyon a besoin d’un deuxième titulaire dans sa défense centrale. Convaincant et compétent pour une première saison en Ligue 1, Charlie Cresswell semble être un bon candidat. Parmi les 3% des joueurs ayant remporté le plus de duels aériens cette saison en Ligue 1 avec 3,40 duels gagnés par match selon Opta, l’Anglais peut énormément apporter à une équipe qui est bien mauvaise sur les corners défensifs. Comment ça, le TFC ne va pas vouloir le lâcher ?

→ Deiver Machado, défenseur gauche

Oui, Nicolás Tagliafico a quitté l’Olympique lyonnais et la Ligue 1. Une tragédie pour les aficionados de grinta qui en demandent encore et encore. Notre bon vieux championnat regorge de bons petits latéraux prêts à jouer à tous les niveaux. Comme Deiver Machado, par exemple. Du haut de ses 31 ans, le Colombien pourrait parfaitement combler le départ d’un des chouchous du public lyonnais. Pas cher, une centaine de matchs dans l’Hexagone à son actif… N’allez pas chercher plus loin, Machado est dans la place.

→ Ugo Raghouber, milieu défensif

Parce que Nemanja Matić, qui n’aime pas les arcs-en-ciel, va bien devoir quitter le club avec son salaire trop élevé, tout comme Jordan Veretout, l’OL va devoir chercher un nouveau milieu défensif, même si Tanner Tessmann et Corentin Tolisso pourraient faire le job. Ugo Raghouber semble être le profil idéal pour le septuple champion de France. Pas très cher, mais prometteur, le Lillois de 21 ans a réalisé une saison pleine du côté de Dunkerque où il s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain du deuxième échelon français. Les Lyonnais ont déjà pioché en Ligue 2 ces dernières saisons, même si cela n’a pas toujours été convaincant. Mais Johan Lepenant, arrivé de Caen, n’avait pas été mis dans de bonnes conditions avant de se révéler à Nantes, tandis que Skelly Álvaro, acheté à Sochaux, n’a jamais eu sa chance. Cette fois-ci, avec Raghouber, c’est la bonne.

→ James McAtee, milieu offensif

Parce que Lyon s’est fait enfler avec Juma Bah et que le club a un accord avec Manchester City pour se faire prêter un joueur après la vente du magicien, il va bien falloir faire découvrir les tacos à un Citizen cette saison. Qui de mieux que James McAttee, au nom plus anglais que John Smith, qui pourrait s’implanter parfaitement dans le système de Paulo Fonseca. 48 matchs de Premier League, un Euro espoirs réussi. On a trouvé le remplaçant du « French Paul Scholes » de la Ligue 1.

James McAtee put on a show in the U21 EURO final 🙌#U21POTM pic.twitter.com/Gak1Mpx9rl — UEFA Men's Youth (@UEFAMensYouth) June 28, 2025

→ Matheus França, milieu offensif, ailier gauche

On ne va pas se mentir, les chances pour que Malick Fofana reste dans le 69 sont minimes. 50 millions minimum, difficile de s’en passer quand on essaye de remettre à flot un navire en plein naufrage. Chez les Lyonnais, on aime faire revivre les Brésiliens. À Crystal Palace, il y en a un petit qui n’est pas parvenu à se faire sa place dans un effectif bien rodé qui va jouer la Ligue Europa la saison prochaine. Matheus França a joué de malchance pendant deux ans, avec des blessures qui ne l’ont malheureusement pas épargné. Formé à Flamengo et après un départ en Europe raté, le milieu offensif capable de jouer sur l’aile gauche pourrait bien être la réincarnation de Lucas Paquetá. On signe où ?

→ Jasper Philipsen, sprinteur

Comme Malick Fofana, il est belge, il a une excellente pointe de vitesse, il sait déborder et il sait s’écarter de sa ligne pour effrayer ses adversaires. Bon, il ne reviendra pas tout de suite de blessure, mais aucun Bryan n’évolue en Ligue 1 actuellement. Un bon signe, sans doute.

→ Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant

Rien de mieux que de faire la nique aux rivaux stéphanois et marseillais pour se remettre dedans. Le Gabonais devrait être libéré de son contrat par Al-Quadsiah qui devrait miser gros sur Mateo Retegui. Pour remplacer le Général, qui dit non à une légende du championnat français qui a déjà pu mettre la mama à l’abri en allant s’exiler en Arabie saoudite ? Vitesse, des buts en veux-tu en voilà, l’ancien Barcelonais peut être la personne idéale. Au pire, il reste toujours le retour à Laval pour PEA. Le Basser, c’est un grand oui.

