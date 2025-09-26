Mais où se sont donc cachés les buts d’Antoine Griezmann ?

La statistique a de quoi faire froid dans le dos. Alors que l’Atlético de Madrid reçoit son rival du Real ce samedi, cela fera 22 matchs et 238 jours qu’Antoine Griezmann n’a plus marqué en championnat d’Espagne. Le Français a-t-il encore quelques buts en réserve ou est-il condamné à s’arrêter sous la barre symbolique des 200 pions ?

Tout va très vite dans le football, épisode 8 652. En décembre dernier, Antoine Griezmann – alors fraîchement retraité avec les Bleus – enchaînait sept buts en cinq matchs, dont un doublé contre le Slovan Bratislava qui lui permettait d’entrer, à 33 ans, dans le cercle fermé des joueurs à plus de 40 réalisations en Ligue des champions. Une performance telle que l’entraîneur des Slovaques, Vladimir Weiss, l’avait déjà anticipée en conférence de presse, estimant que « Griezmann est le joueur le plus en forme du monde. C’est un joueur incroyable avec des qualités extraordinaires et qui a marqué des buts qui resteront dans l’histoire ». De son côté, Marca lui avait attribué un 9/10 aussi laudatif que logique. Mais, de fait, tout va très vite dans le football. Quatre mois plus tard, le quotidien espagnol résume sa prestation de 81 minutes contre le Barça à un glacial 4/10, tandis que sa radio estime que « le haut niveau, c’est terminé pour lui ».

Pourquoi une telle tombée en disgrâce ? Parce que depuis le 1er février 2025 et un but marqué contre Majorque, Antoine Griezmann est resté muet en championnat, tout en peinant à se montrer convaincant dans les autres compétitions : un pion marqué en Coupe du Roi contre Barcelone, un autre contre Botafogo en Coupe du monde des clubs et un dernier contre Newcastle en amical estival. On pourrait ajouter ses trois passes décisives délivrées en deuxième partie de la saison 2024-2025, mais ce serait faire injure au véritable potentiel du plus colchonero des Français, dont le nombre de réalisations inscrites avec son club de cœur reste toujours bloqué à deux unités de la barre des 200. Un palier que personne n’a réussi à franchir jusqu’alors. Alors, où se cachent ces buts qui viendraient briser le plafond de verre ?

Hypothèse 1 : tout vient à point à qui sait attendre

Le fil rouge des matchs de Liga de Griezmann cette saison ? Presque tous commencés sur le banc, comme une illustration de son changement de statut chez les Colchoneros. Cantonné au rôle de joker de luxe, Grizou doit désormais assurer le lead dans le vestiaire madrilène et sert plus que jamais de relais à Diego Simeone, dont l’effectif a été grandement remanié lors du dernier mercato (12 départs, contre 8 arrivées).

Cette frappe de mulet.

Rare exception : la réception du Rayo Vallecano le week-end, lors de laquelle Griezmann s’est montré très en jambes, même sans marquer, comme deux semaines plus tôt face à Villarreal. Point commun entre ces deux matchs : le Français a démarré à chaque fois. Si l’adage « jamais deux sans trois » devait se vérifier, une nouvelle titularisation face au Real ce samedi devrait confirmer qu’il est davantage un bâtisseur qu’un finisseur, avec, qui sait, un petit but à la clé ? Après tout, c’est souvent dans les grands rendez-vous que les animaux blessés mordent le plus fort.

Hypothèse 2 : se débarrasser du poids du club de cœur

En choisissant, au mois de juin dernier, de prolonger à l’Atlético jusqu’en 2027, Antoine Griezmann a posé un geste fort en renforçant un peu plus son statut déjà acquis de légende du club où il a débarqué en 2014 et qu’il n’a quitté que deux ans au profit d’un transfert décevant au Barça. Cette fidélité à (presque) toute épreuve l’honore dans le contexte du football moderne, mais attention aux belles histoires qui finissent mal. Si sa série noire en championnat venait à se prolonger, son départ pourrait avoir des allures de gros gâchis et, culture de l’instant oblige, on retiendrait d’abord son déclin plutôt que ses prouesses à répétition. Et ça, c’est moche.

Hypothèse 3 : lâcher l’affaire et aller battre d’autres records ailleurs

Djibril Cissé est bien placé pour en parler : son nombre de buts marqués en Ligue 1 s’élève très précisément à 96 unités et, même si à plus de 40 ans, l’ancienne star de l’AJ Auxerre garde dans un coin de sa tête l’idée de franchir cette barre des 100 pions qui l’obsède, la réalité en a déjà décidé autrement.

Alors, Antoine Griezmann doit-il à tout prix s’attacher à devenir le premier Colchonero à franchir celle des 200 buts marqués avec l’Atlético ? Après tout, il a déjà battu le record de Lionel Messi du nombre de matchs disputés par un étranger en Liga. Sans compter un palmarès déjà bien garni. À quoi bon s’accrocher à des peccadilles statistiques quand on a un boulevard devant soi pour s’éclater en préretraite de l’autre côté de l’Atlantique ? Allez Antoine, sois réaliste, il y a plein d’écuries de MLS qui n’attendent que toi pour entrer dans l’histoire.

Trois buts et trois points pour Julián Álvarez contre le Rayo