Lorient éteint Rennes

Lorient 2-1 Rennes

Buts : Talbi (13e) et Le Bris (31e) pour les Merlus // Tait (73e) pour les Rouge et Noir

Il est toujours pompeux de mettre en jeu une quelconque suprématie avant un derby breton, et loin de ces considérations, Lorient n’est pas passé à côté de l’évènement, ce vendredi soir, contre Rennes. Les Merlus ont fait la différence dans un premier acte raté par ses voisins, partis de trop loin pour refaire leur retard de deux buts dans le second (2-1). Dans le dur à l’extérieur, le Stade rennais reste bloqué à la cinquième place et voit le FCL revenir à deux points au classement.

Le Fée à la baguette, Rennes dans le noir

Comme lors de la victoire contre le PSG et de la défaite à Marseille en Coupe de France, Bruno Genesio avait choisi de maintenir son 3-4-3 pour ce soir de fête au Moustoir. Un schéma qui n’a pas effrayé Lorient, qui a laissé Désiré Doué allumer la première mèche avant de prendre le contrôle en appuyant sur les faiblesses rennaises dans ce système. Steve Mandanda a retardé l’échéance devant Vincent Le Goff et Enzo Le Fée, encore magique dans son rôle de chef d’orchestre. Les Merlus ont trouvé la clé sur coup de pied arrêté, Montassar Talbi s’élevant dans les airs pour placer une tête piquée au fond des filets (1-0, 13e). Christopher Wooh aurait pu calmer l’euphorie dans les tribunes, mais il a raté l’immanquable, et le FCL a repris sa marche en avant pour mettre la pagaille dans une défense à l’agonie. Pendant que les ultras lorientais protestaient contre l’arrivée de l’actionnaire minoritaire américain Bill Foley, Mandanda a encore sauvé les meubles face à Ibrahima Koné, puis a craqué à nouveau sur une jolie frappe en lucarne de Théo Le Bris au bout d’un beau mouvement (2-0, 31e). L’addition aurait même pu être plus salée à la pause, les Rennais explosant sur chaque transition défensive, peinant à inquiéter Vito Mannone et manquant de créativité pour changer le cours d’une histoire à l’avantage des Lorientais.

Un réveil trop tardif

Il était difficile de faire pire que cette première période pour ce SRFC moribond et perdu, tout le contraire d’une formation lorientaise disciplinée et réglée comme du papier à musique. De retour sur la pelouse dans un système plus classique après un triple changement, la bande de Genesio a moins subi, même si Julien Ponceau a pensé inscrire le 3-0 avant d’être signalé en position de hors-jeu. Les visiteurs n’ont eux pas réussi à profiter de leur temps fort pour revenir dans le coup, Mannone restant serein face à Hamari Traoré et Kamaldeen Sulemana. En gestion, les Merlus n’ont même pas tremblé sur les deux moments de flottement dans l’attente de la VAR sur des suspicions de mains dans la surface. Il a finalement fallu une belle séquence collective rennaise et un centre de Traoré repris en extension par Flavien Tait (2-1, 73e) pour faire vaciller Lorient et relancer le suspense. Les cartes auraient pu être totalement redistribuées si Sulemana n’avait pas gâché une passe merveilleuse d’Amine Gouiri, alors que les ultras merlus ont sauté sur une période de calme pour craquer une dizaine de fumigènes pour célébrer leur anniversaire. Puis, Lorient a fait le dos rond et s’en est remis à Mannone, qui a repoussé le coup de casque de Gouiri sur le haut de sa barre transversale. Il sera bien, peut-être pendant quelques jours, question de suprématie bretonne dans les rues lorientaises.

Lorient (4-2-3-1) : Mannone – Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff – Abergel (Innocent, 46e), Le Fée – Diarra (Silva, 80e), Ponceau (Yongwa, 84e), T. Le Bris – Koné. Entraîneur : Régis Le Bris.

Rennes (3-4-3) : Mandanda – Wooh (Sulemana, 46e), Rodon, Theate – Traoré, Ugochukwu (Santamaria, 46e), Majer (Tait, 46e), Truffert (Meling, 85e) – Bourigeaud, Gouiri, D. Doué (Doku, 57e). Entraîneur : Bruno Genesio.