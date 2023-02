Live : une journée de demi-finale France-Maroc

Ce mercredi, on lâche tout et on plonge la tête la première dans ce qui sera peut-être un Noël avant l'heure. Avant le match France-Maroc (20h), voici huit heures de direct pour vous faire vivre, depuis Doha ou nos écrans de contrôle, l'événement comme si vous y étiez.

Par Matthieu Darbas et Léo Tourbe, avec Mathieu Rollinger et Maxime Brigand à Doha Mercredi 14 Décembre 2022

19h15. Allez les amis, on se tourne vers le live du match ! Bonne soirée et bon match !

19h05. On passe du Sexion à la Fan Zone du stade. « Papa Maman les gars, désolé », c’est un troll ?

18h41. Et une défense à 5 pour les Marocains, avec le retour de Nayef Aguerd ! Bounou – Hakimi, El Yamiq, Saïss, Aguerd, Mazraoui – Amrabat, Ounahi – Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

18h39. Le onze des Bleus : Lloris – Koundé, Varane, Konaté, Hernandez – Tchouaméni, Fofana, Griezmann – Dembélé, Giroud, Mbappé.

Le 1⃣1⃣ aligné par Didier Deschamps pour cette ????-?????? de ????? ?? ????? | #FRAMAR | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/TXI4Em8lV1 — Equipe de France (@equipedefrance) December 14, 2022

18h32. Adrien Rabiot ne sera même pas sur la banc, il n’est carrément pas sur la feuille de match.

18h10. La délégation marocaine vient d’arriver au stade.

18h06. Sur le parvis, c’est rouge de partout. « Ce soir on mange du poulet mon ami » , chambre un Marocain, au nez d’un Français coiffé un coq.

17h50. Un Qatari nous assure que « tout se passera bien » et que « la sécurité sera assurée ». C’est en fait la troisième fois qu’il mettent en place ce dispositif de filtrage, à les deux dernières fois étant pour le Maroc-Espagne et le Maroc-Portugal.

17h31. ALERTE !! Selon L’Équipe, Upamecano et Rabiot débuteront sur le banc. Konaté et Fofana devraient débuter.

17h27. Le car marocain vient de partir de l’hôtel !

17h25. Amitié algéro-marocaine :

17h18. Il y a aussi un premier filtrage à 500 mètres du stade par la sécurité. Seuls ceux qui ont des billets peuvent s’approcher du stade. C’est la première fois depuis un mois qu’on voit ça. Résultats, il y a des centaines de personnes, recrachées par les navettes, qui attendent de trouver une place. Pour le moment tout le monde est calme, mais dans une bonne heure quand les gens s’accumuleront ça peut se tendre.

17h13. Devant le stade, Majid et Mathieu recherchent des places. C’est ce qu’ils ont écrit en anglais sur leur smartphone pour éviter de se répéter. Pour ces Marseillais, c’est l’ouverture de la bourse : « Il y a des Mexicains qui proposent 2000 euros, puis 20 minutes plus tard c’est 1500. Tu vas voir qu’à une heure du match, on en aura pour 500. C’est un délire quand même hein, surtout que des fois tu te retrouves tout en haut du stade. Hier pour 400 euros on s’est retrouvé en VIP pour Argentine-Croatie. Le Graët a déconné il aurait pu trouver 1000 places en plus pour les Français sur place. Genre tu viens, tu montres ton passeport et tu peux avoir une place au prix FIFA. »

17h01. Petit point infirmerie. Ça devrait le faire pour Upamecano. En revanche, c’est moins sûr pour Rabiot, selon Saber Desfarges de TF1.

Si Dayot Upamecano se sent mieux, ce n’est pas le cas d’Adrien Rabiot. Pessimisme de mise avant #FRAMAR — Saber Desfarges (@SaberDesfa) December 14, 2022

16h32. Amrabat ? Peur de Mbappé ? Jamais : « C’est un grand joueur, mais il n’y a pas de peur de Mbappé. La France a aussi d’autres très bons footballeurs, a estimé la sentinelle marocaine. Mais nous n’avons peur de personne. Du respect oui. Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde, mais il ne nous fait pas peur », a-t-il confié à Marca ce mercredi.

16h06. A priori, on se dirige vers un record d’affluence à l’Al Bayt Stadium ce soir. 69 000 personnes sont attendues, dont 55 000 Marocains. La France va clairement jouer à l’extérieur.

15h37. Michel, à droite de la photo, est arrivé en France au début des années 90. Il est tombé amoureux des Bleus en 1982 en voyant Battiston se faire déboîter par Schumi. Il arrive ensuite en France, se marie à une Française, et assiste à la finale 98, au France-Brésil 2006, à la finale de l’Euro 2000. « Voir Battiston aussi triste, ça m’a fait chavirer. Et après j’ai passé une annonce pour cette année. Trois amis m’ont rejoint au Qatar. »

15h21. Un autre supporter nous vient de Bretagne. Comment on sait ? Il a un sac en banane, qui affiche « FRA », et qui clignote, avec un coup drapeau de la France et un coup drapeau de la Bretagne. « C’est une marque chinoise. Je peux mettre ce que je veux. J’adore » , lance-t-il.

15h19. On nous indique que ce bon Pascal a dégainé une Coupe du monde en carton, avec inscrit « I ❤️ D.D. » dessus.

15h15. Pascal, un des Irrésistibles Français, tente d’organiser un after parce « le souk, ça risque d’être le bordel. L’autre soir, après l’Angleterre, j’étais frustré de me retrouver tout seul dans les rues. »

En parallèle, il est en contact avec le comité suprême en vue du défilé de la fête nationale du Qatar qui devrait mettre à l’honneur les deux nations finalistes : « Ils m’ont demandé une playlist. Je leur ai proposé Vegedream, Gala… et Sardou, mais les autres m’ont engueulé. C’était un clin d’œil parce qu’en Russie, la dernière chanson qu’on a entendu c’est le Lac du Connemara. Ça s’était arrêté à 02h00, on n’avait même pas entendu la fin. »

14h51. Un supporter français – qui a fait l’aller-retour à Dubaï entre les matchs depuis les huitièmes – raconte avoir vu Grealish, Milik et Depay totalement alcoolisés hier soir : « le calcul était vite fait : Dubaï, ça picole, ça fait la fête. On a pris le pari que L’équipe de France irait loin. C’est honnête, 400€ aller-retour. On est arrivés à 13h30 aujourd’hui. Je suis confiant, mais attention, ils font un peu peur ces Marocains. »

14h29. Loin du souk, certains supporters des Bleus se sont calés dans un bar à l’intérieur du Hilton, hôtel de la Croatie, où on peut notamment croiser Vlašić prendre son café.

13h35. D’après le PSG, la pelouse c’est un billard.

13h25. Un potentiel soutien de plus – Karim Benzema aurait reçu l’autorisation du Real Madrid d’assister à la finale de la Coupe du monde si la France se qualifie !

12h48. Et voici une petite photo d’une fan zone dédiée aux supporters du Qatar, déserte depuis déjà un petit moment.

12h32. Comme prévu, le Président de la République Emmanuel Macron fait le déplacement au Qatar pour assister à la demi-finale de la Coupe du monde ce mercredi soir entre la France et le Maroc. Il sera accompagné de plusieurs personnalités. Parmi eux, on retrouve les anciens footballeurs Alain Giresse et Jean-Pierre Papin anciens pensionnaires de l’OM, club de cœur du président. Il y aussi l’entraîneur Claude Leroy qui a été à la tête de plusieurs sélections africaines comme le Ghana, l’Oman, la Syrie ou la République démocratique du Congo.

12h21. LA FÊTE !! Jeanne d’Hauteserre, la maire du 8e arrondissement avait demandé la fermeture de la plus célèbre avenue de Paris, les Champs-Élysées, pour éviter des possibles débordements à l’occasion de la demi-finale de ce soir. Gérald Darmanin vient d’annoncer sur Télématin que ce ne serait pas le cas !

12h15. Et voilà un champion du monde 2018 qui vient encourager l’équipe de France.

12h12. Indiscrétion auprès des supporters français : « si tu écoute les Marocains, Ounahi c’est Ronaldinho pour eux… » On lance le #rounahildinho ?

12h07. No comment.

ALERTE : Walid Regragui a capturé la chatte à DD !!! pic.twitter.com/PLobmij8Ya — Mathieu Rollinger (@MatRollinger) December 14, 2022

11h54. Mohamed est Franco-marocain et ce soir il y aura forcément que de la joie. « Allez j’ai quand même un petit faible pour les Lions de l’Atlas parce que les Bleus ont déjà deux étoiles, alors que pour les Marocains ça serait une victoire pour un pays, le Maghreb et l’Afrique. »

11h45. Ohlolo, dans quoi on vient de s’embarquer… Cette semaine, l’humoriste Younès Depardieu a assuré faire Paris-Oujda en vélo si le Maroc gagne la CDM au micro de votre média préféré. Et SoFoot l’accompagnera dans cette folie. Évidemment. Et ce matin, Romain Saïss l’a appelé pour lui dire qu’il financera les vélos si ça va au bout.

11h43. « Il commence à faire chaud là. Moi que pendant les premiers matchs, mais ça cogne quand même. » Dans le souk, notre envoyé spécial Mathieu Rollinger nous informe qu’on est à un ratio de 20 Marocains pour 1 Français. Mais qualitativement, les Tricolores n’ont pas à rougir. Quoique…

11h40. Et voici un info exclusive. Mathieu a croisé par hasard le cousin de Badr Benoun. Et Romain Saïss jouera ce soir. « Il va faire l’effort pour ce match. Ce sont deux équipes qui ont une grosse force mentale, ça va se jouer à pas grand-chose. En revanche si le Maroc ouvre le score… là ça deviendra compliqué pour vos Bleus. »

11h35. Tiens, des membres du Comité Suprême ont déjà filé la Coupe à un Français… Prends ça Infantino, la Copa ça n’est pas pour Messi !

11h25. Petite précision par rapport à l’information et la sortie médiatique de Gérald Darmanin : pour assurer la sécurité ce soir, 5000 policiers vont être déployés en Île-de-France – on le savait – dont 2200 rien que dans la capitale – on ne le savait pas. Pour rappel, la semaine dernière, pour le compte des quarts de finale et la qualification du Maroc et de la France, ils étaient 1 200 à Paris.

2200 policiers, sécurisation des Champs-Élysées: quel dispositif policier à Paris pour le match France-Maroc https://t.co/4mhfK6L3xy pic.twitter.com/zRZQQijdzG — BFMTV (@BFMTV) December 14, 2022

11h19. Ça va mieux pour nos deux « climés » !

?⚪️? Adrien #Rabiot et Dayot #Upamecano, absents de l’entraînement hier en raison d’un coup de froid, vont mieux à quelques heures de France-Maroc. Prise de décision de la part de #Deschamps avant la collation de l’après-midi. #bleus #FRAMAR @Le_Figaro #Qatar2022 — Baptiste Desprez (@Batdesprez) December 14, 2022

11h10. Dans le métro, Saad est exténué de fatigue. « On a un ami qui nous héberge, on va aller dormir un peu et voir ce qu’on peut faire pour trouver une place. Sur le site de la FIFA tout est saturé. On s’attendait à voir un petit stand à la sortie de l’avion, mais on nous a menti. Si le Maroc est éliminé ce soir, j’ai un vol retour à 8h. Et tout ça n’aurait servi à rien ». Pour info, le voyage en avion lui a coûté 5000 dirhams (environ 450 euros), un tarif exceptionnel puisque ça coûte au moins le double en temps normal.

11h. Je ne sais pas vous, mais ça fait beaucoup d’infos là. Pause vidéo.

10h55. Malades pour quoi ? Ils ont pris froid ces dernières heures à cause de l’air conditionné ! Dans ses colonnes du jour, L’Équipeinforme que les Bleus ont notamment dû faire quelques changements à l’approche de cette demi-finale : le lieu des conférences de presse d’avant-match a été modifié, par exemple, pour laisser place au plus grand auditorium du centre de presse de Doha. Le froid de ces immenses salles hyper climatisées était toujours là, en revanche. Il n’y a pas que dans les stades que l’air conditionné tourne à plein régime. Les joueurs y sont également exposés dans leur hôtel. Peuvent-ils être aussi Covidés ? Pareil, selon les précisions du quotidien français, difficile de le savoir. Les joueurs n’étant pas testés, il était impossible d’avoir un diagnostic précis.

10h48. Un petit point rapid sur les compositions ! Du côté de la France, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano, sont malades et ont manqué l’entraînement ce mardi. Ils sont tous les deux incertains. S’ils ne peuvent pas tenir leur place, ils seront probablement remplacés par Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana. Le XI probable des Bleus : Lloris (cap.) – Koundé, Varane, Upamecano (ou Konaté), Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot (ou Fofana) – Dembélé, Giroud, Mbappé.

10h40. Notre tour de contrôle au Qatar prend soin de vérifier cette info en direct de l’aéroport ! Et aucun vol en provenance de Paris à l’horizon.

10h38. Un véritable fiasco. « En raison des dernières restrictions imposées par les autorités du Qatar, Royal Air Maroc a le regret d’informer ses clients de l’annulation de ses vols opérés par Qatar Airways », a écrit la compagnie dans un mail, relayé par le Guardian ce mercredi matin. Sur les 30 vols initialement prévus entre le Maroc et le Qatar, quatorze auraient finalement été programmés. Mais sept sont arrivés, mardi. Les sept autres, prévus aujourd’hui, ne décolleront pas. BORDEL !

10h35. « Nous aurons le double de policiers que pour les matchs précédents, le triple aussi pour certaines villes de province », a listé le ministre de l’Intérieur ce mercredi sur France 2. « Pour la finale, cela serait peut-être encore davantage accentué. » À quelques heures de la demi-finale de la Coupe du monde, Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 10 000 policiers et gendarmes, dont 5000 en Île-de-France pour le match France-Maroc ce mercredi soir. Le ministre français s’est même réservé la possibilité de renforcer le dispositif si nécessaire, notamment en cas de qualification des Bleus pour la finale.

10h28. Les supporters des Bleus font eux-mêmes le fact checking : un coup de fil à l’Ambassade a confirmé qu’elle n’avait aucun billet à donner.

10h20. Tous les « officiels » qu’ils soient Qataris ou Marocains, postés à l’extérieur de l’aéroport, refusent de donner la moindre explication. De leur côté, les supporters français sont aussi partis à la chasse au billet – notre enquête à lire juste ici. Certains croient savoir qu’une distribution va se mettre en place à l’Ambassade de France…

10h16. Bon, Mister Rollinger vient de se fait virer de l’aéroport par les flics. Sympa.

10h15. Zakaria et Younousse prennent leur mal en patience sur le parvis. « Moi je pense qu’il n’y a plus de ticket à donner. C’est un énorme malentendu. » dit le premier. « Ils ont vu le bordel que ça a créé, c’est remonté jusqu’à l’émir et ils ont annulé 15 des 30 vols de la RAM. Moi j’ai pris un vol sur une compagnie espagnole, mais c’était le dernier qui décollait. Ça se passe comme ça au Maroc, on fait déjà passer les élites et tant pis pour le peuple », se désole le second. À noter qu’aucune de ces personnes n’a trouvé un représentant de la fédération marocaine ou de leur gouvernement pour leur expliquer la situation, d’où l’énorme confusion.

10h10. Un autre Mehdi tend l’oreille et donne des détails : « Moi je suis en escale à Doha et je me suis dit que c’était l’occasion parfaite pour venir supporter le Maroc. L’info pour les tickets, elle est passée de manière un peu bizarre. Si tu es cartésien tu sais que c’est un plan bancal, mais là c’est une demi-finale d’un pays qui n’a jamais connu ce genre de performance avant, tout le monde veut participer. » Son voisin prolonge : « encore une promesse en l’air ». Si tout le monde reste là, dans l’aéroport, c’est parce que « on est dans une free zone, ils ne peuvent rien nous faire », reprend Mehdi. « Leur proposition, c’est de nous emmener dans une fan zone pas loin en plein soleil, sans toilettes et où on sera parqués. Là-bas on sera coincé. »

Des centaines de supporters marocains sont à l’aéroport de Doha et n’ont pas eu les billets de match que leur fédération leur a promis. Négociations en cours. #FIFAWorldCup #FRAMAR pic.twitter.com/KyKlqXwgMv — Mathieu Rollinger (@MatRollinger) December 14, 2022

10h06. Mehdi est arrivé à Doha à 2h du matin. Ça fait donc 9h qu’il est bloqué à l’aéroport. La fédération avait promis que tous ceux qui prennent l’avion depuis Casablanca auraient des billets distribués à l’arrivée. « Franchement c’est n’importe quoi, moi je me suis décidé il y a 3 jours, j’ai trouvé une place dans l’avion et je me suis dit que tout serait facile », grommelle celui qui vient du même bled que Nayef Aguerd.

Lui dit que personne ne les bloque à l’aéroport, seulement « personne ne bougera d’ici sans billet de match » . Ça annonce un gros bordel pour le reste de la journée.

10h. Salut les petits poussins ! Vous vous êtes levés du bon pied ? Tant qu’Antoine Griezmann a bien son gauche, tout ira bien. On se retrouve de bonne heure pour la simple raison qu’une demi-finale de Coupe du monde est forcément un jour spécial, d’autant plus quand elle oppose les Bleus à nos amis Marocains. Que personne ne fasse la fine bouche : ok, on était déjà à ce stade en 2018 mais il s’agirait de ne pas rendre commun l’extraordinaire. Pour vous faire vivre les huit prochaines heures, Mathieu Rollinger va zoner d’est en ouest à Doha pour que vous soyez au cœur de l’événement, alors qu’à Paris, on relayera tout ce qui se trame autour de ce match déjà légendaire.