Imanol Alguacil, le réel Sociedad

Dans un monde où les entraîneurs naviguent de club en club sans souvent avoir le temps de s’imprégner de la culture locale, Imanol Alguacil détonne. « Je vais passer de manager à fan », lance-t-il de son estrade en conférence de presse le 3 avril 2021, lorsque la Real Sociedad remporte son premier titre depuis 34 ans en battant l’Athletic Club en finale de la Coupe du roi (victoire 1-0). Le coach basque déchire sa veste comme un patron d’Air France et laisse apparaître un maillot bleu et blanc, avant de s’emparer de l’écharpe de la finale. « C’est pour tout Gipuzkoa, pour tous ceux qui ressentent la Real », clame, en transe, celui qui entre alors dans le cercle très fermé des entraîneurs qui ont soulevé un trophée avec les Txuri-urdin. Ils sont trois au total, lui, John Toshack et Alberto Ormaetxea (six titres en 115 ans d’histoire.)

Entraîneur sur la réserve

Rien ne prédestinait le natif d’Orio, village de pêcheurs de 6 000 âmes dans la province de Gipuzkoa, plus petite des 50 provinces espagnoles, à une telle épopée. Lui qui avait rallié la grande ville de San Sebastián, à 30 kilomètres de là, pour faire ses gammes à la Real Sociedad, entre équipes réserve et première, est resté un latéral droit de seconde zone, ni titulaire indiscutable ni joueur de grande technique. Mais peut se targuer d’avoir marqué au Santiago-Bernabeu. Après des piges à Villarreal, Cadiz, Jaen ou Burgos, il raccroche les crampons pour se concentrer sur ce qu’il préfère : faire grandir des jeunes.

Lui-même post-formé à Zubieta, le centre de formation de la Real Sociedad, Imanol Alguacil revient poser ses valises dans la baie de la Concha en 2011, pour entraîner les U19 txuri-urdin, puis l’équipe réserve. Avec la conviction d’être plus utile auprès des canteranos qu’à la tête d’une équipe première qui lui fait du pied. David Moyes, d’abord, pense à lui lors de son passage en 2014-2015 et en ferait bien sa caution basque dans son staff anglophone, puis sa direction ensuite, qui voit en lui le successeur d’Eusebio Sacristán, en difficulté sur le banc d’Anoeta. L’éternel second et attaché à ce rôle de facilitateur pour les jeunes pousses locales finira par prendre la place de celui qu’il avait défendu auprès de ses boss, pour neuf matchs seulement. Avant de retourner à la tête du Sanse, l’équipe réserve de la Real, et de laisser sa place à un autre local, Asier Garitano, qui sera licencié dès décembre 2018. Cette fois-ci, impossible de refuser le poste.

Ma femme, mes deux enfants, mes neveux se couchent en larmes quand nous perdons. Imanol Alguacil

Supporter-coach

Un cadeau empoisonné pour le passionné de la Real Sociedad, qui devient donc responsable des humeurs familiales : « Je ne sais pas pourquoi le club m’a fait autant confiance et m’a donné autant d’autorité. Ma femme, mes deux enfants, mes neveux se couchent en larmes quand nous perdons. » Mais son statut de joueur formé au club et d’entraîneur des plus jeunes dans une équipe qui prône l’identité basque et la formation fait de lui l’allégorie de l’aboutissement du projet du directeur sportif Roberto Olabe. « Nous croyons en lui, en ses méthodes, en son ambition et sa personnalité, en sa connaissance du contexte, avait vanté l’homme du renouveau txuri-urdin à sa présentation. On peut bien travailler avec le système de formation, mais il faut que quelqu’un soit là pour diriger les plus grands pour que cela ait un sens : quelqu’un de positif, enthousiaste et courageux. »

Imanol Alguacil, @realsociedad coach, has been a lifetime supporter of the club. After winning their first trophy in 34 years, Alguacil forgot about his role as trainer and celebrated the Copa del Rey as a fan 🏆🥳 @rfef pic.twitter.com/9tPq3aWasd — 433 (@433) April 4, 2021

Plus de cinq ans après ce passage de témoin, Imanol Alguacil apparaît aujourd’hui comme l’homme providentiel de la Real Sociedad : qu’il s’agisse du style du jeu, de trophée, ou de progression linéaire en Coupe d’Europe. Après deux 16es de finale de Ligue Europa en 2020-2021 et 2021-2022, le fils de chauffeur routier a emmené les siens jusqu’aux 8es en 2022-2023, avant de réussir à qualifier le club de San Sebastián en 8es de finale de Ligue des champions, après dix ans d’absence à ce stade de la compétition. « Je suis très fier d’en être ici avec ces gars, je suis avec beaucoup d’entre eux depuis les équipes de jeunes, et vous ne pouvez pas imaginer ce que cela signifie pour moi de franchir cette étape avec eux », s’était-il ému le soir du 12 décembre après un match nul 0-0 face à l’Inter, qui actait la première place du groupe pour les Basques.

Les enfants d’Imanol

Au total, 14 des 28 joueurs composant l’effectif professionnel actuel est formé au club, 17 sont originaires du Pays Basque ou de Navarre, province historique de l’Euskal Herria. Parmi l’habituel onze titulaire de la Real Sociedad en Ligue des champions, sept ont grandi sous les ordres d’Imanol Alguacil au Sanse : Mikel Oyarzabal, Aritz Elustondo, Igor Zubeldia, Martín Zubimendi, Robin Le Normand, Aihen Muñoz et Ander Barrenetxea. « Si on nous avait dit à l’époque que nous serions ici aujourd’hui en train de jouer contre Benfica, en tête de notre groupe de Ligue des champions, je suis sûr que nous ne l’aurions pas cru, souriait-il en fin d’année. Je profite du moment présent. Être ici avec notre Real Sociedad. Être à la tête de cette équipe avec tant de joueurs que j’ai connus depuis les équipes de jeunes… c’est très spécial. » Ça pourrait le devenir encore un peu plus en cas de qualification contre le Paris Saint-Germain.

In 2014 Imanol Alguacil took over Real Sociedad B, six of the players he had in that team are now in his CL squad, five in his XI "If they told us that we were going to be here today playing Benfica, topping our CL group, I am sure we wouldn’t believe it, but we are doing that" pic.twitter.com/YcSyCcZGlo — Alexandra Jonson (@AlexandraJonson) October 24, 2023

