Les Bleues sont-elles prêtes pour le Mondial ?

Blessures, matchs amicaux, voyage éreintant… la dernière ligne droite avant le Mondial n’a pas été de tout repos pour les joueuses d’Hervé Renard. Rassemblées depuis presque un mois, les Françaises ont disputé deux matchs amicaux aux faux airs de répétition générale pré-Mondial, pour un bilan d’une victoire et une défaite. Deux matchs riches d’enseignements, surtout.

Un entrejeu solide, garant de l’animation collective plaisante des Bleues

Souvent décrié du temps de Corinne Diacre, le jeu de l’équipe de France est nettement plus plaisant à voir depuis l’arrivée d’Hervé Renard sur le banc tricolore. Ambition, percussion et vitesse sont les maîtres mots des principes de jeu de l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite. Des principes qui se retrouvent mis en application sur le terrain. Si, sur les quatre matchs amicaux disputés sous la houlette du technicien de 54 ans (Colombie, Canada, Irlande et Australie), les Françaises ont souvent eu du mal à prendre l’ascendant sur leurs adversaires en première période, la deuxième période – à l’exception du match contre l’Australie – a toujours été plus aboutie et permis aux Tricolores de s’en sortir. La preuve que le Savoyard sait se réinventer et peut profiter de la pause pour s’adapter à son adversaire du jour rapidement, sans avoir peur parfois de se renier s’il estime avoir fait un mauvais choix, à l’image de l’entrée d’Estelle Cascarino à la place d’Elisa De Almeida après la pause lors du match face à l’Australie.

Durant la préparation, les blessures n’ont pas épargné le vestiaire tricolore. Amandine Henry, qui faisait son grand retour en équipe de France près de trois ans après sa dernière sélection, s’est blessée au mollet et a dû déclarer forfait pour le Mondial. Un coup dur qui passe presque inaperçu tant le milieu de terrain, et en particulier Sandie Toletti, performe. Si le jeu collectif des Bleues est plaisant, c’est avant tout grâce à la rigueur technique et tactique des milieux françaises. D’une importance capitale à la récupération du ballon, Toletti repositionnée en sentinelle fait presque oublier l’absence de la nouvelle joueuse d’Angel City. A ses côtés, Kenza Dali continue de faire parler sa technique et son sens du jeu pour orienter toujours correctement les forces offensives tricolores et Grace Geyoro, la force tranquille parisienne, complète le tableau en venant se projeter devant pour apporter le surnombre tout en faisant les efforts défensifs nécessaires.

2️⃣ 𝙋𝘼𝙎𝙎𝙀𝙎 𝘿𝙀́’ 🔥@KenzaDali a délivré deux offrandes hier soir face à l’Irlande 🤩#FiersdetreBleues pic.twitter.com/k0YahnqaAy — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 7, 2023

La France dispose également d’une profondeur de banc importante pour la compétition. Si seulement onze joueuses peuvent débuter les matchs, Hervé Renard n’a pas hésité à lancer les jeunes et les moins jeunes dans le grand bain lors de la préparation – seules les gardiennes, Aissatou Tounkara et Laurina Fazer ne sont pas entrées en jeu – et toutes ont répondu présent. Vicki Becho, pour sa première cape, et Clara Matéo ont toutefois été les plus en vue et pourraient bien bousculer la hiérarchie pour l’instant établie.

Un déficit physique qui met en danger la défense tricolore

Le plus grand bémol après cette préparation, outre les blessures d’Amandine Henry et de Selma Bacha, reste le déficit physique des Bleues. Que ce soit face à l’Irlande ou l’Australie, les coéquipières de Wendie Renard ont été mises à mal par leurs adversaires dans les duels. La rencontre face à l’Australie reste le meilleur exemple, tant les Matildas ont fait souffrir la défense tricolore. Les joueuses de Tony Gustavsson ont surtout opéré en contre, faisant parler la pointe de vitesse de leurs attaquantes et la naïveté défensive de Bleues parfois encore trop tendres dans les duels, à l’instar de Maelle Lakrar ou Elisa De Almeida. Même les taulières comme Wendie Renard et Pauline Peyraud-Magnin sont plus fébriles qu’à l’accoutumée, comme en témoignent un placement pas toujours optimal et des relances parfois douteuses.

La fébrilité défensive française peut être due à l’instabilité de sa composition. La charnière phare en équipe de France a souvent été la même que la charnière lyonnaise : Wendie Renard associée à Griedge Mbock. Depuis la blessure de cette dernière, plusieurs solutions ont été testées, de la défense à trois à l’élaboration d’une nouvelle charnière et aucune ne semble donner pleinement satisfaction : Estelle Cascarino en grande difficulté face à l’Irlande a remplacé Elisa De Almeida à la mi-temps face à l’Australie. Un casse tête défensif qui devra vite être résolu si les Bleues veulent avoir les moyens de leurs ambitions.

C'est terminé à Melbourne. Prochain RDV le 23 juillet face à la Jamaïque pour la 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 🏆#AUSFRA | #FiersdetreBleues pic.twitter.com/CpQBs5b585 — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 14, 2023

Un total de dix buts inscrits pour quatre encaissés, voilà le bilan des quatre matchs supervisés par Hervé Renard. Un constat loin d’être affolant mais qui ne reflète pas toujours la physionomie des matchs, à l’image de celui face à la Colombie où les Bleues étaient menées de deux buts avant de coller une manita à leurs adversaires. Une fois le premier but inscrit, la machine bleue est alors lancée, mais jusqu’à ce que ce but soit inscrit, les coéquipières d’Eugénie Le Sommer sont à la peine et gaspillent beaucoup de munitions avant de trouver le chemin des filets, à l’instar de ce qu’il s’est passé face à l’Australie. Une attaque prolifique certes, mais qui peut aussi se montrer timorée, la faute – en partie – à la dynamiteuse du groupe : Delphine Cascarino victime d’une rupture du ligament croisé lors du match du titre face au PSG. Fichues blessures…

Si la France a souvent eu l’habitude d’être la « championne du monde des matchs amicaux » pour se vautrer ensuite lorsque les rencontres à élimination directe se présentaient, il est fort probable que la logique inverse s’opère cette année. Malgré les blessures de joueuses clés, les remplaçantes ont prouvé qu’on pouvait leur faire confiance. Il faudra toutefois s’aguerrir dans les impacts physiques pour ne pas avoir de mauvaises surprises pendant la phase de groupes.

