Leicester : des Foxes en voie de disparition

On dit souvent que toutes les bonnes histoires ont une fin. En attendant de savoir quand terminera celle de Leicester City en Premier League, celle de Brendan Rodgers à la tête du club s’est achevée le 2 avril dernier. La veille, la bande de Jamie Vardy se déplaçait à Selhurst Park pour affronter Crystal Palace. Dans une rencontre outrageusement dominée par les Eagles (31 tirs à 3), ce sont pourtant les visiteurs qui ont pris l’avantage par l’intermédiaire de Ricardo Pereira peu avant l’heure de jeu. Mais, tel un poisson d’avril de mauvais goût, le champion d’Angleterre 2016 s’est fait renverser par les partenaires de Wilfried Zaha et s’est incliné dans les derniers instants (2-1).

L’histoire des renversants renversés

Cette prestation, dans l’ancien fief de Patrick Vieira, n’est en rien anodine. Au contraire, elle est symbolique de la saison des Foxes qui ont subi des remontadas à foison, perdant 22 points après avoir mené : un total énorme pour une équipe qui n’en possède que 25. Ce revers était celui de trop pour la direction de Leicester City qui sonna définitivement la fin de l’ère Rodgers, après quatre années passées au club. Malgré un bon début de règne avec deux cinquièmes places en championnat et une FA Cup en 2021, l’entame de cette saison a été désastreuse. Avec un point pris en sept matchs, les hommes de Rodgers ont réalisé le pire départ de l’histoire du club en Premier League depuis 1983. Pour relever des Foxes relégués à l’avant-dernière place à dix journées de la fin, la direction a voulu miser sur Graham Potter, fraîchement débarqué de Chelsea, qui a refusé. Le club s’est ensuite rabattu sur l’Américain Jesse Marsch. Alors que les deux parties semblaient sur le point de trouver un accord, l’ancien technicien de Leeds United s’est rétracté à la suite de différends par rapport au projet à long terme du club. C’est donc Dean Smith qui a hérité du poste jusqu’à la fin de la saison avec pour mission de maintenir le club dans l’élite. Un exploit qu’il avait déjà réalisé en 2020 avec Aston Villa qui était alors à quatre points du premier non-relégable à quatre rencontres de la fin.

Une stratégie de recrutement qui tourne au vinaigre

Au-delà des fragilités mentales, une autre source des problèmes vient en réalité d’en dehors des terrains. Après son titre de champion d’Angleterre en 2016, Leicester City avait pris l’habitude de vendre un joueur majeur à prix d’or aux cadors du championnat (Riyad Mahrez en 2018, Harry Maguire en 2019, Ben Chilwell en 2020) tout en réinvestissant cette somme dans de jeunes joueurs prometteurs dont James Maddison (2018), Youri Tielemans (2019) ou encore Wesley Fofana (2020). Avec les pertes financières des clubs liées à la pandémie du COVID-19, l’équipe des East Midlands ne parvient pas à vendre un de ses protégés l’été suivant, ce qui ne l’empêche pas de claquer de l’argent sur des jeunes joueurs (Boubakary Soumaré et Patson Daka), ainsi que des trentenaires de Premier League tels que le défenseur Jannik Vestergaard ou le latéral Ryan Bertrand qui n’apportent pas le rendement espéré.

Photo by Mark Cosgrove/News Images/Sipa USA – Photo by Icon sport

Appauvri par les grandes dépenses pour rénover son centre d’entraînement et agrandir son stade, le club n’a recruté que deux joueurs cet été (Wout Faes et Alex Smithies). Une décision dont la formation du Leicestershire en paye logiquement les conséquences aujourd’hui. De plus, les départs de deux joueurs cadres durant ce même mercato n’ont pas été comblés : le défenseur Wesley Fofana, parti pour la somme de 80 millions d’euros à Chelsea, et le capitaine emblématique Kasper Schmeichel. Après onze ans de loyaux services, le portier danois, fils de Peter Schmeichel, a filé à l’OGC Nice et a laissé un vide dans le vestiaire. Ce samedi, les Foxes jouent gros à domicile face aux Wolves. Sur la pelouse du King Power Stadium, certains joueurs se rappelleront qu’ils se trouvaient déjà là deux ans auparavant. Ce jour-là, le 22 avril 2021, Leicester City avait écrasé West Bromwich (3-0) et conforté sa troisième place. Aujourd’hui, bien que sur les quatorze joueurs ayant participé à cette rencontre, dix portent encore la tunique bleue, l’époque où le club jouait le haut de tableau semble bien loin. Dans ce sprint final, les joueurs de Dean Smith lutteront pour leur survie dans l’élite et tenteront de pérenniser la belle histoire de Leicester City en Premier League.

