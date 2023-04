Leicester se sépare de Brendan Rodgers

Good bye, Brendan.

Battu par Crystal Palace dans les derniers instants après un but de Jean-Philippe Mateta, Leicester continue de couler. Pour tenter de maintenir le navire à flot, les dirigeants du club anglais ont annoncé dans un communiqué publié ce dimanche, au lendemain de la défaite, se séparer de Brendan Rodgers. L’ancien coach de Liverpool aura donc passé quatre ans chez les Foxes et leur aura permis de remporter la FA Cup, puis le Community Shield, en 2021. Deux de ses adjoints quittent également le club, alors que Adam Sadler et Mike Stowell, assureront l’interim, comme ils l’avaient fait lors du départ de Claude Puel. À dix journées de la fin, Leicester est dans la zone rouge, à un point du maintien.

Leicester City Football Club has reached a mutual agreement with Brendan Rodgers that will see him leave the Club after four years as our Men’s First Team Manager. — Leicester City (@LCFC) April 2, 2023

What Does The Fox Say ?

Arsenal vient à bout de Leicester