Les Bleuets l'emportent encore sans la manière

Poussive comme contre l'Italie trois jours plus tôt, l'équipe de France Espoirs a tout de même remporté son deuxième match de poules de l'Euro, contre la Norvège (1-0), et devrait voir les quarts de finale.

Norvège 0-1 France

But : Olise (57e) pour les Bleuets

Aucun match ne sera facile pour l’équipe de France Espoirs dans cet Euro. Après deux rencontres de poule, c’est en tout cas le constat que l’on peut faire au vu de la pénibilité dans laquelle se sont construits les succès des Bleuets, face à l’Italie jeudi (2-1) et la Norvège ce dimanche (1-0). Groggy pendant une heure, la troupe de Maxence Caqueret s’en est sortie en haussant le ton par la suite, mais a tout de même frissonné en bout de partie (sans avoir besoin de l’aide de l’arbitrage cette fois-ci) comme elle se plaît à le faire désormais. Sauf catastrophe contre la Suisse mercredi (20h45), les coqs seront présents en quarts de finale le week-end prochain (et en cas de nul, ils seraient même assurés de la première place du groupe).

Cherki, fais-moi peur

Le turnover, en phase de groupes d’un grand tournoi, intervient souvent à la troisième rencontre, lorsque les deux premières ont été convenablement négociées ; Sylvain Ripoll a un autre avis sur la question, et ce sont pas moins de sept changements qui ont été opérés par le sélectionneur, dans la composition de départ, par rapport à la première journée face à l’Italie. Neutralisée par un milieu de terrain norvégien joueur, chahutée par Antonio Nusa et Oscar Bobb derrière (sans que Lucas Chevalier ne soit inquiété pour autant), cette équipe de France remodelée a longtemps eu toutes les peines du monde à pénétrer la zone de vérité, sur la pelouse trempée – et difficile – du stade Docteur-Constantin-Rădulescu : une tête d’Amine Adli (13e) par-ci, une tentative de Joris Chotard un poil dévissée (17e) par-là, et ce fut à peu près tout dans le premier acte. Finalement, après une demi-occasion et un raté bleu (50e), le salut français est venu des deux seuls joueurs semblant capables de faire sauter le verrou, alors que la Norvège s’était découverte : Adli s’est échappé à gauche, Michael Olise a repris au second poteau (0-1, 57e), et tout le monde a soufflé ; une action sur laquelle Arnaud Kalimuendo, comme depuis le début de la rencontre, est d’ailleurs passé au travers.

[📺 LIVE] ⚽ #U21EURO 🇳🇴🇫🇷 OLISEEEEEEEEEEEE !!! 👏 Les Bleuets ouvrent (enfin) le score par le biais du joueur de Crystal Palace, parfaitement servi par Amine Adli !https://t.co/Rt7qiZTUcn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 25, 2023

Le triple remplacement réalisé par Ripoll à l’heure de jeu – et spécifiquement l’entrée de Rayan Cherki – a donné un coup de fouet aux Tricolores, le Gone se retrouvant rapidement à deux doigts de la passe décisive pour Olise (64e), sorti blessé sur l’action. Malgré une alerte de Leo Hjelde (66e), les coéquipiers de Maxence Caqueret ont retrouvé un football fluide, Amine Gouiri (69e) et ce même Cherki (71e) mettant à contribution Kristoffer Klaesson. Les Scandinaves ont attendu la 87e minute pour trouver le cadre adverse, avec un boulet de canon de Sebastian Sebulonsen dans la niche de Chevalier, alors que l’entrant Elye Wahi et Gouiri, coup sur coup, n’ont pas profité des espaces offerts en fin de partie pour breaker (90e+1). Ce que les Français auraient pu amèrement regretter, si Chotard ne s’était pas interposé sur une tentative tardive d’Emil Konradsen Ceide (90e+3) ou si le portier norvégien – monté sur corner – et Seedy Jatta n’étaient pas tombés sur un Castello Lukeba impérial sur la ligne de but (90e+4). Cela va commencer à devenir une habitude, pour le défenseur lyonnais.

Norvège (4-3-3) : Klaesson – Sebulonsen, Heggheim, Daland, Hjelde (Wolfe, 81e) – Hove, Kitolano, Zafeiris (Solbakken, 81e) – Bobb (Ceide, 77e), Botheim (Jatta, 78e), Nusa. Sélectionneur : Leif Gunnar Smerud.

France (4-4-1-1) : Chevalier – Diakité, Simakan, Lukeba, Larouci – Olise (Barcola, 65e), Chotard, Caqueret (M. Koné, 78e), Adli (Gouiri, 60e) – Le Fée (Cherki, 60e) – Kalimuendo (Wahi, 60e). Sélectionneur : Sylvain Ripoll.

