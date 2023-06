Lukeba, ma che bella

Cette fois-ci, on est sûr qu’il n’a pas mis la main. Et c’est bien avant la ligne qu’il a réalisé son intervention. Ce dimanche contre la Norvège, Castello Lukeba a de nouveau sauvé les deux points de la victoire en faveur de l’équipe de France Espoirs, dans le temps additionnel, en jouant les derniers remparts à la place de Lucas Chevalier. Kristoffer Klaesson (le portier scandinave, monté sur le dernier corner de la partie) et Seedy Jatta ont ainsi été écœurés par l’héroïsme du Gone à la 94e minute, tout comme l’Italien Raoul Bellanova l’avait été trois jours plus tôt sur un coup de tête à la 92e, lors de l’entrée en lice des Bleuets dans cet Euro Espoirs.

<iframe loading="lazy" title="Résumé : OLISE libère les BLEUETS face à la Norvège" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/4HA94iIegvM?start=574&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

La danse du ventre

Une action litigieuse, face aux Azzurrini, sur laquelle le ballon était bel et bien rentré dans le but (merci Monsieur Allard Lindhout) et Lukeba soupçonné d’avoir utilisé sa mimine, bien qu’il s’en soit défendu au micro de RMC Sport : « Franchement, ça se passe vite. Je vois que le ballon touche le poteau, j’essaye de la sortir, mais en tout cas, je ne fais pas main. Ça c’est sûr, c’est avec le ventre que je la stoppe. Apparemment, la balle serait rentrée, mais malheureusement, il n’y a pas de goal-line technology, donc c’est difficile pour les arbitres. Heureusement, aujourd’hui, ça nous a profité. » Dix minutes plus tôt, lors de cette même partie, il n’avait par contre eu besoin de personne pour signer un retour dantesque devant Fabio Miretti.

Au coup d’envoi, dimanche lors du deuxième match de poule contre les Norvégiens, seuls quatre joueurs titulaires face à l’Italie avaient conservé leur place dans la composition de Sylvain Ripoll : Chevalier, le capitaine Maxence Caqueret, Arnaud Kalimuendo et donc Lukeba. Solide face à Sandro Tonali et consorts pendant que son acolyte Loïc Badé buvait la tasse (le Sévillan avait d’ailleurs été exclu en fin de rencontre), le défenseur de l’OL a encore livré une grosse prestation au stade Docteur-Constantin-Rădulescu, avec cette fois Mohamed Simakan à ses côtés. Alors que des joueurs comme Enzo Le Fée ou Kalimuendo sont passés à côté de leur rencontre, le gaucher a même été l’un des rares Tricolores du onze de départ à tenir son rang. « C’est normal de nous mettre en tant que favoris », déclarait-il il y a quelques jours devant la caméra de beIN SPORTS. Les paroles, et les actes.

Dans la continuité, finalement, de ce que le joueur de 20 ans réalise avec l’Olympique lyonnais. Lancé en Ligue 1 en août 2021 par Peter Bosz, titulaire indiscutable depuis le mois de décembre de cette même année (avant même ses 19 ans), le Franco-Angolais n’a pas été affecté par le départ du Néerlandais et l’arrivée sur le banc rhodanien de la légende Laurent Blanc, en octobre dernier. Bien au contraire. « J’ai la chance de travailler sous ses ordres, pose-t-il. On sait que ça a été un très grand défenseur, il me donne beaucoup de conseils. » Damien Da Silva, Jérôme Boateng, Sinaly Diomandé, Dejan Lovren : les centraux défilent à l’OL, mais lui semble être le seul indéboulonnable en charnière, depuis un an et demi (36 titularisations cette saison sur les 43 rencontres officielles disputées par Lyon). Castello Jr disait vouloir encore « être plus méchant » à l’avenir. Ce championnat d’Europe en donne un bon aperçu.

