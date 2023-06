Pronostic France Norvège : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

Pour cette deuxième journée du championnat d’Europe espoirs, Winamax vous propose de récupérer un bonus de 100€ DIRECT. Et nous, on vous donne nos pronostics Norvège – France.

Nos pronostics Norvège – France

La Norvège au pied du mur

La Norvège s’est brillamment qualifiée pour ce championnat d’Europe en remportant son groupe devant la Croatie. Comme on peut le constater actuellement avec Haaland ou Odegaard, le pays nordique nous fournit des pépites, et cette équipe espoirs est à prendre au sérieux. Pour leur entrée en lice dans cet Euro, les joueurs de Leif Gunnar Smerud se sont inclinés face à la Suisse (1-2). Lors de cette opposition, la Norvège avait pourtant rapidement pris les devants grâce à Ceide, mais a ensuite été punie par la Suisse. Ce revers met la sélection norvégienne en mauvaise posture, car elle serait quasiment éliminée en cas de défaite face à la France. Ce dimanche, les Vikings vont devoir prendre des risques pour décrocher un résultat face aux Bleuets. Les Rouge et Blanc connaissent une année 2023 cauchemardesque avec aucune victoire au compteur.

La France s’appuie sur ses individualités

L’équipe de France espoirs attend depuis 35 ans de remporter un championnat d’Europe. La dernière génération à avoir réussi cet exploit fut celle de Blanc, Cantona ou Sauzée. Facilement qualifiés pour cet Euro en remportant leur groupe devant l’Ukraine, les Bleuets ont parfaitement lancé leur Euro en s’imposant face à l’Italie (2-1), l’autre grand favori de cette poule. Cette rencontre fut très agréable entre deux sélections qui ont chacune eu des moments forts et des temps faibles. Bien entrés dans leur match, les Tricolores ont ouvert le score sur une superbe action collective conclue par une Madjer de Kalimuendo. En souffrance sur les coups de pied arrêtés parfaitement distillés par le talentueux Tonali, la France a craqué face à l’ancien Monégasque Pellegri. En difficulté en seconde période, les Bleuets ont fait le break contre le cours du jeu par Barcola sur une action qui avait débuté avec un penalty réclamé par les Italiens. Avec les entrées en jeu de Cherki, Olise ou Adli, la bande de Ripoll nous a régalés de quelques belles actions, malheureusement mal conclues. En fin de match, Lucas Chevalier a multiplié les parades face aux Italiens et a permis à son équipe de conserver les 3 points. À noter qu’à quelques minutes de la fin, les Français se sont retrouvés en difficulté avec l’expulsion de Badé sanctionné en position de dernier défenseur. Ce match plaisant a été marqué par des décisions arbitrales contestées notamment par les Italiens, car en fin de rencontre, une tête d’un Azzurrini semble avoir franchi la ligne. Le plus important reste d’avoir pris les 3 points avant d’affronter la Norvège et la Suisse, qui semblent un peu moins fortes que l’Italie. Cette 1re rencontre a confirmé que la force des Bleuets réside dans leurs individualités et non pas dans leur jeu collectif.

La Norvège au complet, la France sans Badé

La sélection norvégienne s’appuie sur des éléments en devenir comme Oscar Bobb, qui évolue à Manchester City. À ses côtés, on retrouve le buteur du 1er match, Ceide, qui évolue en Italie à Sassuolo, tout comme le capitaine Botheim (Salernitana). Du côté de la France, Sylvain Ripoll ne pourra pas compter sur Loïc Badé, expulsé lors du 1er match. En revanche, le sélectionneur tricolore aura le choix lors de cette seconde rencontre notamment offensivement où Kalimuendo a rassuré en inscrivant un superbe but, tandis que Barcola a confirmé ses excellentes dispositions. De son côté, Gouiri est capable de faire la différence à tout moment. Entrés en cours de jeu, Cherki et Olise ont montré toutes leurs qualités techniques qui pourraient permettre à l’équipe de France d’avoir plus de maîtrise. Ripoll semble vouloir commencer les rencontres dans un 4-3-3 avant de passer en cours de match à un 4-2-3-1, pour mettre Cherki dans un rôle de numéro 10 où il excelle. En l’absence de Badé, Simakan devrait être appelé par Ripoll. Au milieu, l’activité de Caqueret et de Koné est prépondérante.

Les compositions probables pour ce Norvège – France:

Norvège : Hedenstad – Wolfe, Daland, Heggheim, Sebulonsen – Hove, Mannsverk, Zafeiris, Ceide – Bobb, Botheim

France : Chevalier – Kalulu, Simakan, Lukeba, Nkounkou – Caqueret, Thuram, Koné – Gouiri, Kalimuendo, Barcola

La France confirme face à la Norvège

En s’imposant face à une solide équipe d’Italie, la France a accumulé de la confiance. De plus, des éléments comme Kalimuendo ou Caqueret, loin d’être dans une grande forme, ont montré des visages très intéressants. Impressionnants sur le plan offensif, les Bleuets doivent en revanche se montrer nettement plus solides en défense et notamment sur coups de pied arrêtés. Face à un adversaire contraint de prendre des risques, les contre-attaques françaises pourraient causer des dommages dans la défense des Vikings. Sur la lancée de sa 1re victoire, l’équipe de France devrait prendre le dessus sur la Norvège.

