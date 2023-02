Cristiano Ronaldo, dernières larmes

Il était venu au Qatar avec le rêve d'amener le Portugal sur le toit du monde pour la première fois de son histoire et entrer encore un peu plus dans la légende du ballon rond. Trois semaines d'espoirs et de polémiques plus tard, c'est en pleurs que Cristiano Ronaldo a quitté la scène après la défaite face au Maroc. À tout jamais ?

Ils étaient trois. Trois joueurs pas comme les autres, débarqués au Qatar pour abattre leur dernière carte dans l’espoir de décrocher le sacre dans une compétition qui se refuse à eux, souvent avec cruauté, depuis le début de leur carrière. Vingt-quatre heures après les images d’un Neymar inconsolable dans les bras de Dani Alves, c’est au tour de Cristiano Ronaldo d’être contraint à l’abandon, les yeux tout aussi humides. Sauf que contrairement au n°10 de la Seleção, le quintuple Ballon d’or est directement rentré aux vestiaires, seul, comme pour souligner encore un peu plus une forme d’isolement ces derniers jours.

All eyes on me

Depuis mardi soir et sa relégation sur le banc par un Fernando Santos bien conscient du tsunami auquel il s’exposait, CR7 s’est retrouvé au cœur de toutes les attentions. Le Portugal est-il meilleur sans lui ? Quel rôle peut-il encore jouer dans cette course à l’étoile dont il se voyait être le protagoniste n°1, sans aucune contestation ? Quelle trace pourrait laisser un sacre dans lequel il ne serait qu’un second couteau ? « Pour son professionnalisme, pour ce qu’il représente pour le Portugal et pour l’équipe, je devais le faire. La réunion avec Cristiano a eu lieu le jour du match dans mon bureau, après le déjeuner. Il n’y a pas eu de discussion avant. Je lui ai expliqué les raisons de mon choix tactique. Franchement. Cristiano était très déçu, évidemment, il n’acceptait pas cette décision, le contraire aurait été anormal. Mais jamais il ne m’a dit qu’il voulait quitter la Seleção », l’avait ensuite défendu Santos en conférence de presse, assurant qu’il était encore pleinement focalisé sur l’objectif de soulever le trophée Jules Rimet.

Samedi face au Maroc, toutes ces questions ont été balayées d’un revers de la main. Une nouvelle fois assis sur le banc, c’est impuissant qu’il a assisté au formidable jump d’En-Nesyri pour venir glacer la Seleção. Avant de rejoindre ses copains dans leur opération commando pour tenter de percer le mur marocain. En vain. Entré peu après la pause, c’est tout juste si Ronaldo a eu une occasion à se mettre sous la dent à l’orée du temps additionnel, mais sans parvenir à faire trembler Bounou et inscrire son premier but en phase finale d’un Mondial. Il avait commencé son tournoi par un penalty transformé face au Ghana pour devenir le premier joueur à marquer dans cinq Coupes du monde, mais cela restera son seul véritable accomplissement de l’automne. Depuis l’affaire de son but finalement attribué à Bruno Fernandes face à l’Uruguay, tout a déraillé. Jusqu’à ce qui s’apparente clairement à des adieux.

Ainsi s’achève une fabuleuse épopée

Du haut de ses bientôt 38 ans (le 5 février prochain), 196 sélections (record absolu de l’Égyptien Bader Al-Mutawa égalé) pour 118 caramels et quelque 20 ans au plus haut niveau, le meilleur buteur de l’histoire du football international reviendra-t-il jouer pour le Portugal ? La question reste pour le moment en suspens, alors qu’une jeune génération semble prête à prendre la relève. Depuis son interview donnée juste avant le début de la compétition et son départ de Manchester United dans la foulée, l’avenir de l’un des plus grands joueurs de tous les temps est de plus en plus flou. Rejoindra-t-il Al-Nasr et l’Arabie saoudite ? Une seule chose est sûre : le bonhomme n’est plus très loin d’avoir offert tout ce qu’il avait sous la semelle sur un rectangle vert. « On est forcément très affectés, c’est normal », ne trouvait rien d’autre à dire un Fernando Santos « sans regrets » en conférence de presse.

La question devra alors se poser : quelle place laisse Ronaldo dans le livre d’or du football ? De sa sélection, dont il a battu tous les records, ou presque ? Cela dépendra forcément en partie de l’issue de la compétition pour son alter ego et nemesis, Lionel Messi, lui aussi toujours en quête d’un premier titre mondial. Mais elle restera quoi qu’il arrive immense. À moins que le mental d’acier du garçon et son envie de performer ne reprennent le dessus et qu’on ne le retrouve au printemps prochain, prêt à repartir au combat en vue de l’Euro 2024. Mais pour ce qui est de la Coupe du monde, le rêve semble bel et bien envolé.