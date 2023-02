Brésil : le nouveau rendez-vous manqué de Neymar

Le roi Pelé ne verra sans doute jamais Neymar soulever la Coupe du monde. C’est aussi certainement le cas des 214 millions de Brésiliens, après l’élimination de la Seleção en quarts de finale de ce Mondial 2022, aux tirs au but, face à la Croatie (1-1, 4-2 TAB). Un scénario cruel pour un Brésil globalement dominateur, et qui avait son billet pour les demies en main à la moitié de la prolongation. Mais après un contre assassin, le sort des favoris de ce Mondial s’est joué pendant la séance des tirs au but. Après avoir mis les siens sur les rails en ouvrant le score d’un chef-d’œuvre collectif et individuel, Neymar avait rendez-vous avec l’histoire lors de la séance finale. Désigné cinquième tireur, il a laissé Marquinhos et ses jambes flageolantes s’élancer pour la quatrième tentative, qui pouvait condamner le Brésil en cas d’échec. Et qui l’a condamné.

Regrets éternels

À trop vouloir la lumière, la balle de match dans ses pieds, son penalty pour la postérité, Neymar s’est pris les crampons dans le tapis. Avec son ouverture du score sublime, il avait déjà enfilé la cape de héros du soir. Un costume dont il aurait dû se montrer digne au moment où les siens étaient dos au mur. Le vrai courage aurait consisté à dire non à Marquinhos, s’emparer du ballon, et transformer ce tir au but fatidique pour permettre aux siens de rester en vie. Comme Andrea Pirlo en quarts de finale de l’Euro 2012, venu frapper la troisième tentative avec une panenka mythique, pour remettre l’Italie dans le bon sens et assommer les Anglais pourtant devant. La suite aurait été dans les mains d’Alisson Becker, ou les pieds d’Ivan Perišić, mais Neymar aurait fait son devoir. Celui que tout le peuple brésilien attendait de lui.

À la place, l’héritier du roi Pelé a préféré rester en retrait. On peut saluer sa confiance en Marquinhos, à moins qu’il ne s’agisse d’un manque évident de clairvoyance. Cette thèse de la naïveté est encore moins recevable pour le Ney, qui côtoie Marquinhos au jour le jour depuis cinq ans, et connaît la fragilité psychologique de son compère parisien, spécialiste des éliminations rocambolesques. À quoi bon être le meilleur tireur de penalty du monde si c’est pour se débiner au moment fatidique ? Après Mohamed Salah en finale de la CAN 2021 face au Sénégal, un autre héros national a donc manqué son rendez-vous avec l’histoire. Et c’est bien pire que de rater un tir au but, car cela laisse plus de regrets.

D’autant qu’il s’agissait certainement de la dernière sortie du Ney en Coupe du monde. Une compétition qu’on imaginait volontiers le voir quitter en larmes, mais plutôt de joie. Une fois encore, c’est effondré que le Parisien a quitté la scène qui a fait de son aîné Pelé une légende, et qui accentue l’écart entre O Rei et le Ney. Car si le joueur du PSG l’a égalé dans le jeu face à la Croatie, avec un 77e but en sélection, il reste à des années-lumière de Pelé en Coupe du monde. À 30 ans, et alors qu’il a plusieurs fois laissé entendre qu’il s’agirait sûrement de son dernier Mondial, Neymar a laissé filer sa chance d’y graver son nom. Après le traumatisme allemand de 2014, l’élimination rageante de 2018 face à la Belgique en quarts (déjà), le gamin de Santos quitte une nouvelle fois la reine des compétitions par la petite porte.